A fuerza de contar triple-dobles, nos habíamos olvidado del doble-doble, y Victor Wembanyama se ha encargado de recordárnoslo. Autor de 41 puntos y 16 rebotes en 31 minutos ante los Bulls, Wemby firmó nada menos que el tercer doble-doble más rápido de la historia.
Cuando llevaba 8 minutos y 31 segundos en pista, el francés ya acumulaba 11 puntos y 10 rebotes. Desde que la NBA lanzó el “play-by-play” en 1997, es el tercer doble-doble más rápido de la historia. Por apenas unos segundos, solo Boban Marjanovic (2017) y Jonas Valanciunas (2025) habían sido más rápidos.
3rd FASTEST IN THE PxP ERA 🤯
Only two faster:
Jonas Valančiūnas (8:08)
Boban Marjanović (8:13)
Una complicidad creciente con Stephon Castle
Fue al inicio del segundo cuarto cuando Wemby capturó ese décimo rebote, y lo que más destaca de su actuación es su volumen de tiros: 17 de 27, su récord en la temporada.
“Intento resolver algunas cosas. Sentía que mi ataque tenía que volver a un cierto nivel, pero no debe hacerse a costa de la defensa”, se justifica. “Cuando ejecutamos bien, en el pick and roll por ejemplo, si me abro hacia el aro, o recibo el balón y es un tiro muy rentable, o libera un tiro abierto en la esquina. En ambos casos son situaciones muy eficientes, así que es difícil de defender. Yo voy a seguir abriéndome hacia el aro. Mi objetivo es conseguir el mejor tiro para el equipo. Aunque no toque el balón, no importa. Pero cuando lo tengo, anoto.”
41 POINTS
16 REBOUNDS
3 BLOCKS
Spurs roll to their 9th straight win!
A su lado, Stephon Castle está cerca de su segundo triple-doble consecutivo, con 21 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, y Wembanyama habló de su creciente complicidad, simbolizada por una buena dosis de alley-oops.
“Hemos tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos en la cancha, y él me entiende muy bien. No es casualidad, estamos sincronizados. Nos entendemos bien porque él, como portador del balón, busca activamente el mejor tiro para el equipo, y yo, como jugador que se abre hacia el aro, me aseguro de que cada vez que levanta el balón, esté suficientemente alto.”