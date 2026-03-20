¡Y Wemby ya es clutch! Autor del “game winner” ante los Suns, Victor Wembanyama (34 puntos, 12 rebotes) valida el billete de los Spurs para los playoffs. Una primera vez para San Antonio desde 2019.

El partido arranca a buen ritmo para San Antonio, que toma ventaja gracias al juego colectivo con los cinco titulares ya anotando (13-7). Pero esa buena dinámica inicial no dura. Phoenix reacciona rápidamente, liderado por un Jalen Green agresivo y un Collin Gillespie (24 puntos) ya muy acertado desde el triple. Los Suns empatan y se ponen por delante al final del primer cuarto (26-24).

Los Spurs remontan lo imposible

En el segundo cuarto, los Suns toman progresivamente el control. Gillespie continúa su festival desde el triple mientras Phoenix domina en la pintura y en el rebote. A pesar de algunos destellos, los Spurs sufren en ataque: tiros fallados cerca del aro, falta de acierto exterior y bajones del banquillo. Solo Victor Wembanyama mantiene a flote a su equipo con una sólida primera mitad. En el descanso, Phoenix manda con lógica 59-52, con sensación de dominio global.

A la vuelta de los vestuarios, San Antonio sube el tono defensivo. La intensidad aumenta, las faltas se acumulan y el juego se vuelve más físico. Los Spurs remontan progresivamente e incluso recuperan brevemente la ventaja. Pero Devin Booker (22 puntos) toma entonces las riendas. Muy agresivo, provoca faltas y encadena tiros libres, anotando 14 puntos en el cuarto para devolver la ventaja a los Suns. Al inicio del último cuarto, Phoenix sigue por delante: 79-73.

En los primeros minutos del cuarto período, el guión parece confirmarse: Phoenix mantiene el control del partido y conserva una ventaja de alrededor de 10 puntos. Los Spurs siguen luchando pero acumulan errores: pérdidas de balón, faltas en ataque, mal acierto en tiros. Sin Wembanyama en pista, les cuesta encadenar paradas defensivas. A unos cinco minutos del final, San Antonio todavía pierde por diez puntos.

Rasheer Fleming falla los tiros libres del partido…

El punto de inflexión llega desde la defensa de los Spurs. Wemby y los suyos encadenan paradas, ralentizan el ataque de los Suns y recuperan el ritmo en transición. De’Aaron Fox (23 puntos) juega un papel clave atacando el aro, y posesión tras posesión la diferencia se reduce: 10 puntos se convierten en 7, luego en 4.

Al mismo tiempo, Phoenix pierde eficacia. Los tiros que antes entraban empiezan a salir, y la presión aumenta. En los últimos segundos, los Spurs se acercan a una posesión y Fox anota una bandeja para dejar el marcador en 100-99. En la siguiente jugada, San Antonio atrapa a Devin Booker, fuerza un tiempo muerto y comete falta intencionada. Rasheer Fleming se planta en la línea de tiros libres… pero falla los dos intentos, dejando una oportunidad inesperada a los Spurs.

Tras el tiempo muerto, el balón llega con toda lógica a las manos de Victor Wembanyama. Juega el uno contra uno, deja correr el crono y lanza un tiro en suspensión de media distancia. La liberación llega a un segundo del final, y los Spurs ejecutan el robo perfecto: ¡101-100!