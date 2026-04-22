Dos días después de su debut en los playoffs y un día después de su nominación como Mejor Defensor del Año, Victor Wembanyama no vivió la misma fortuna en este Juego 2 entre los Spurs y los Blazers. Tras golpear el parquet con la mandíbula después de una caída, tuvo que abandonar a su equipo en el segundo cuarto, entrando así en el protocolo de conmoción cerebral de la liga.

Los Blazers roban el partido en el último momento

Sin “Wemby”, San Antonio no se derrumbó, llevando durante mucho tiempo la delantera en un partido indeciso, respaldados por la eficacia de su juego colectivo (cinco jugadores con al menos 10 puntos). Pero no fue suficiente hasta el final, especialmente por culpa de Scoot Henderson (31 puntos), que se superó en el último cuarto junto a Jrue Holiday, Toumani Camara y Robert Williams, todos ellos determinantes.

SCOOT HENDERSON TONIGHT:



31 POINTS

11/17 FG

5/9 3PT



IS HE FINALLY PUTTING IT TOGETHER? 👀 pic.twitter.com/LCuw252k54 — NBACentral (@TheDunkCentral) April 22, 2026

Con Portland perdiendo por una decena de puntos, el tercer pick del Draft 2023 — y antiguo rival de Victor Wembanyama — se puso a jugar el papel de salvador, encadenando canastas desde cualquier zona para ir reduciendo poco a poco la diferencia. A dos minutos del final, Jrue Holiday devolvió la ventaja a los suyos tras un airball de Robert Williams, antes de que ese mismo Robert Williams colocara el “and-one” definitivo con un mate a 12 segundos del final.

La serie se traslada por tanto a Oregon con el marcador igualado a uno, y los Blazers tienen ahora una gran oportunidad, ya que Victor Wembanyama no debería poder jugar al menos durante un partido, si no dos. ¿Sorpresa a la vista, o simple accidente de recorrido, en un tramo final en el que la sequía ofensiva de San Antonio, especialmente de De’Aaron Fox y Stephon Castle, dejó muchas preguntas?

BLAZERS WIN GAME 2 ON THE ROAD 🔥



UNREAL defense from Thybulle on the final shot!



THE SERIES IS TIED AT 1-1 🍿 pic.twitter.com/k2gSvrQINR — NBA (@NBA) April 22, 2026

Lo más destacado

Victor Wembanyama, ausente, ¿pero hasta cuándo? La noche tenía todo para ser perfecta para Victor Wembanyama, que recibió y presentó su trofeo de Mejor Defensor del Año antes del partido, pero tuvo que salir al inicio del segundo cuarto. Tras golpear el parquet con la mandíbula después de una penetración ante Jrue Holiday, apareció aturdido y se dirigió al vestuario, siendo anunciado como baja poco después. Ahora está en el protocolo de conmoción cerebral de la liga y, en general, eso supone entre 5 y 10 días de ausencia. Es decir, “Wemby” podría perderse los dos próximos partidos en Portland.

Scoot Henderson, el héroe. Dada la importancia del partido, Scoot Henderson firmó sin duda el mejor partido de su carrera en la NBA. Y hacía falta para que los Blazers lograran el robo perfecto en San Antonio, después de haber llegado a ir perdiendo por 14 puntos en el último cuarto. Con mucha confianza en el tiro, brilló como “go-to-guy” del equipo en el tramo final, con Deni Avdija cediéndole voluntariamente los balones, mientras el tándem Jrue Holiday-Robert Williams hacía valer su experiencia para las “winning plays” en ambos lados, y Toumani Camara recuperaba su acierto. A confirmar en Oregon.

¿Harrison Barnes también lesionado? En plena lucha con Deni Avdija en el cuarto cuarto, Harrison Barnes se detuvo en seco, visiblemente tocado en la muñeca. Entró directamente en el vestuario, del que salió para observar el tramo final desde el banquillo con cara de dolor, y los Spurs cruzan los dedos para que no sea grave. Cabe señalar que Dylan Harper (San Antonio) y Donovan Clingan (Portland) también parecieron lesionarse en el último cuarto, aunque parece tratarse de simples sustos sin gravedad.