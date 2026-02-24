Otra gran prueba superada para los Spurs, salidos vencedores de su duelo ante los Pistons, en Detroit, al término de un duro combate. Las tropas de Mitch Johnson entregaron un partido completo para firmar su novena victoria consecutiva, entre la combinación mortal de Stephon Castle y Devin Vassell y el aporte de un Victor Wembanyama en modo torre de control, salido vencedor de su duelo de All-Stars ante Jalen Duren.

Victor Wembanyama during the Spurs 9-game win streak:



24.9 PPG

12.0 RPG

3.4 APG

1.3 SPG

3.4 BPG https://t.co/eUxtF0dnhd pic.twitter.com/suz1a2vdgs — NBA (@NBA) February 24, 2026

San Antonio domina con su tiro exterior

San Antonio no habría podido soñar mejor inicio, entre el 3/3 en triples de Devin Vassell y los 5 puntos incluyendo el alley-oop fracturante de Wemby para llevar el marcador a 14-2. Pero la continuación fue mucho más disputada para los texanos, víctimas del despertar del trío Cunningham-Robinson-Duren y luego del gran pasaje de Ron Holland, autor de 9 puntos seguidos incluyendo un 2+1 ante Luke Kornet y un triple a fin de relanzar a Detroit (21-20).

Los Pistons aprovecharon su momento fuerte para hacer subir la temperatura, al igual que el “coast-to-coast” de Tobias Harris concluido por un mate (27-21), o el de Cade Cunningham después de haber robado el balón de las manos de Victor Wembanyama (35-29). San Antonio encontró un segundo aire gracias a sus tiradores, entre las dos canastas de 3 puntos de Devin Vassell y las tres de Julian Champagnie, sin olvidar el ascenso en potencia de Stephon Castle, ante Cade Cunningham en defensa y también en ataque.

Wemby DISRUPTS the game on both ends of the floor in tonight's road victory!



👽 21 PTS

👽 17 REB

👽 4 AST

👽 6 BLK



9 wins in a row for the @spurs! pic.twitter.com/jgVOfjhzw1 — NBA (@NBA) February 24, 2026

Wemby toma el control de la pintura

Vueltos a +2 al descanso tras dos tiros libres de un Victor Wembanyama poco inspirado en ataque hasta entonces (55-57), los Spurs lograron retomar el control del partido después del descanso. Hubo primero un 9-0 lanzado por los triples de Stephon Castle y Victor Wembanyama (64-74) y luego los relevos de Harrison Barnes y Dylan Harper al final del tercer cuarto (75-83). Wemby luego tomó el control de la pintura en el último acto, multiplicando los tapones para contribuir a cavar la diferencia, hasta +15 tras un nuevo triple de Devin Vassell y luego un lay-up abierto de Stephon Castle, servido por el poste 5 francés (75-90).

A pesar de los esfuerzos de Jalen Duren y el triple de Caris LeVert para mantener a Detroit en el partido y la presión sobre el adversario, San Antonio no perdió pie. Una vez más, fue una serie de canastas exteriores la que permitió a los Spurs mantener el rumbo: Julian Champagnie, Devin Vassell y Keldon Johnson (89-103). Luego fue Victor Wembanyama quien puso el punto final a esta victoria, en su estilo característico con un tapón, un alley-oop y un mate antes de terminar el trabajo en el tiro libre para asegurar un éxito con el marcador de 114 a 103, ¡la novena consecutiva!

JALEN DUREN HAMMERS IT HOME ‼️ pic.twitter.com/W9x4PrYdKU — NBA (@NBA) February 24, 2026

LO QUE HAY QUE RETENER

Los 6 tapones de Victor Wembanyama. Difícil cuantificar el aporte de Victor Wembanyama en defensa esta noche, salvo que este no se detiene en las estadísticas, tanto su fuerza de disuasión pesa sobre el adversario en cada posesión. De su partido irregular en ataque (6/16 en tiros, 21 puntos) quedará su impresionante rendimiento defensivo, con especialmente 16 rebotes y 6 tapones.

Jalen Duren no tuvo miedo del monte Wemby. El pívot de los Pistons mostró el ejemplo atacando a Victor Wembanyama desde el inicio del partido con éxito. Nunca bajó la cabeza después, e incluso se permitió un bonito mate póster sobre el francés en el último acto, antes de añadir una capa con un 2+1 arrancado en las narices de los interiores texanos a fin de mantener el suspenso. Con 25 puntos y 14 rebotes en 29 minutos, habrá sido el mejor jugador de los Pistons esta noche.

El arranque caliente de Devin Vassell. Stephon Castle habría merecido su lugar entre los jugadores decisivos del partido, por su doble-doble con 16 puntos, 11 asistencias, y por haberse enfrentado a Cade Cunningham todo el partido, no sin cierto éxito. Pero ¿qué decir de la actuación de Devin Vassell? El escolta fue un punto de referencia constante en ataque gracias a su increíble acierto exterior, ¡con 7/11 en triples! Mejor anotador del partido con 28 puntos, se distinguió globalmente por su gran eficacia en ataque (10/14 en tiros, un solo balón perdido).