El choque de este “MLK Day” cumplió todas sus promesas entre los Pistons y los Celtics. Y en una atmósfera sobrecalentada, Detroit mantuvo su rango imponiéndose por un pequeño punto (104-103) el lunes, al término de un intenso combate.

Detroit, la palabra a la defensa

Boston da el tono de entrada con un primer triple de Sam Hauser en la línea de su última salida con 10/21 detrás del arco, luego un lay-up muy físico de Jaylen Brown, a pesar del contacto. Los visitantes toman el mejor inicio y lideran 16-8, especialmente gracias a su gran actividad defensiva.

Pero Boston carece de peso bajo el aro y Jalen Duren se aprovecha, y anota siete puntos seguidos para devolver a los suyos a la altura. Isaiah Stewart se señala 29 segundos después de su entrada en juego por un inicio de pelea con Jaylen Brown, signo de la tensión entre los dos líderes de la Conferencia. Esta hace temblar los brazos de los tiradores, pero no el del líder de los Celtics, ya con 13 puntos, para ofrecer una posesión de ventaja a los Celtics después de 12 minutos (26-29).

Pero los Pistons están en el partido y suben poco a poco el nivel en defensa. Intercepción en las manos por Caris LeVert, tapón enorme de Stewart en un intento de mate de Neemias Queta…

La muralla de Detroit hace mucho daño. Un tapón de Cade Cunningham convertido por una canasta de larga distancia de Javonte Green, luego el de Ausar Thompson antes de subir al mate en contraataque, y los locales toman la delantera (37-33). Boston se aferra, pero la torpeza en triples aliada a los rechazos rivales permiten a los Pistons destacarse. Especialmente porque Duncan Robinson está, él, acertado de lejos y contribuye a un 16-4 que coloca a su equipo en cabeza en el descanso (59-51).

Esta ventaja alrededor de los diez puntos solo es de corta duración. Después de encajar los golpes, es tiempo para los Celtics de devolverlos, y se ocupan de ello desde lejos en la reanudación. Sam Hauser y Payton Pritchard anotan los 13 primeros puntos de los visitantes y ponen a los dos equipos espalda con espalda (64-64). El combate de boxeo es soberbio entre dos formaciones de estilos tan opuestos pero tan cercanas una de otra. ¿Cunningham envía a Duren a los cielos para el alley-oop? Brown apaga inmediatamente el arranque en triples. Hace falta toda la ciencia de Tobias Harris en el juego de media distancia para mantener a Detroit al mando por una cabeza muy corta antes del último cuarto.

Jaylen Brown a punto de dar vuelta todo

Y este juego “a ti, a mí” continúa en el último acto. Jaden Ivey sale de su caja en triples, luego Duncan Robinson anota su quinta canasta de larga distancia de la velada para dar cinco puntos de ventaja a los Pistons (96-91). Pero Queta suena la revuelta por su intensidad de ambos lados de la cancha, luego Brown con un nuevo lay-up contestado devuelve la ventaja a Boston a tres minutos del final.

Este thriller al filo se decide en algunos tiros. Detroit solo tiró con 6/25 en triples después de tres cuartos, pero firma un decisivo 5/10 en el cuarto, y Tobias Harris juega el héroe con dos banderillas en los últimos tres minutos. Jaylen Brown falla dos tiros libres pero logra dos floaters para recuperarse.

La estrella de Boston incluso tiene el tiro de la victoria en sus manos, pero su fadeaway rebota dos veces en el aro antes de salir. Los Pistons se salvan in extremis (104-103).

LO QUE HAY QUE RETENER

Digno de una batalla de playoffs. El encuentro se pareció más a un partido con reto en fase final que a un “simple” partido de temporada regular. Los Pistons se apoyaron en su rigor defensivo con cinco tapones en el segundo cuarto para volver al partido, antes de algunos tiros clutch de Tobias Harris. Detroit gana la oposición entre los dos equipos 3-1 durante la regular, solo partidos decididos por siete puntos como máximo.

Cade Cunningham y Jaylen Brown honran su selección para el All-Star Game. Como todos los actores de este partido, los dos líderes de los Pistons y los Celtics estuvieron torpes en el tiro (11/28 para Brown, 4/17 para Cunningham). Pero Brown se comportó como patrón, asegurando con regularidad la anotación de Boston con sus 32 puntos, y habría podido terminar el partido como héroe. Cunningham estuvo menos a la vista en este sector con “solo” 16 unidades. Pero el base realizó un trabajo notable en la distribución con 14 asistencias sin la menor pérdida de balón, un récord de limpieza en carrera.

Los Pistons amplían la diferencia en la cima del Este. Con este éxito, Detroit cuenta ahora con 5.5 victorias de ventaja sobre su víctima de la noche a mitad de temporada. Sin evolucionar en las mismas esferas en número de victorias (31-10 de todos modos), los Pistons tienen ahora la misma ventaja que la del Thunder —durante tanto tiempo tan dominador— sobre el resto de la manada del Oeste. Esto dice mucho sobre la primera parte de temporada de alto vuelo de los hombres de J.B. Bickerstaff.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.