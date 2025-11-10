Que los Pistons sean competitivos no es una sorpresa ya que llegaron a los playoffs la temporada pasada. Sin embargo, la temporada anterior, habían comenzado el ejercicio 2024/25 con cuatro derrotas consecutivas y como solo habían estado en positivo en febrero de 2025, la idea de dominar la Conferencia Este era muy lejana.

De la peor racha histórica al liderato del Este

Ciertamente menos que la temporada anterior, en 2023/24, donde habían ganado solo 14 partidos, con una histórica racha de derrotas de 28 reveses consecutivos… Luego, en este mes de noviembre, tras su triunfo contra Philadelphia, están al frente de la Conferencia Este, ¡con ocho victorias en diez partidos!

“No es difícil de imaginar aunque no podía imaginar que caeríamos tan bajo. Así que estar aquí ahora, tengo la sensación de que estamos donde se supone que debemos estar”, comenta Cade Cunningham, autor de 26 puntos en la victoria ante los Sixers. “Tenemos jugadores importantes, que siempre han encontrado formas de ganar. Llegamos hasta aquí, encontramos la solución juntos. Éramos jóvenes, buscábamos nuestro rumbo y lo encontramos”.

Celebrar con prudencia y mantener el enfoque

Dominar la Conferencia Este podría continuar ya que el calendario de los Pistons en los próximos siete días es bastante favorable: Washington, Chicago, Philadelphia e Indiana, y siempre en la Little Caesars Arena. “No tenemos límites”, anuncia Jalen Duren, que está realizando un gran inicio de temporada. “Seguimos a JB Bickerstaff, trabajamos duro, defendemos, jugamos juntos. No tenemos límites en este momento”.

Dado su historial, Cade Cunningham y los Pistons pueden saborear este muy buen inicio de temporada (segundo mejor balance de la NBA detrás de Oklahoma City, el campeón vigente), pero sin sacar conclusiones demasiado rápidas. El camino aún es largo.

“Mantuve la fe en mí, sabiendo que iba a tener éxito en la NBA, que haría todo lo necesario para triunfar y tuve la suerte de caer en una franquicia y una ciudad que tienen la misma mentalidad que me permitió superar esta etapa”, cuenta el líder de Detroit. “Fue un gran recorrido, con altibajos, pero todavía es temprano. No hago tanto alboroto porque estamos 8-2. Todos queríamos tener éxito así pero queremos más. Queremos mantener la cabeza gacha y seguir trabajando”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado originalmente por nuestro socio Basket USA.