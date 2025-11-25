Los Pistons de Cade Cunningham igualan a los “Bad Boys” de 1989/90 y a la banda de Chauncey Billups de 2003/04, pero no deben conformarse con eso. “No es como si me dijera: ‘Hay que tener absolutamente la racha de victorias más larga de la historia de los Pistons’. Nadie aquí piensa así. Solo queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, y esta noche, no fue nuestra mejor versión. Así que no estoy contento”.

YOU KNOW THE PISTONS WON AGAIN pic.twitter.com/jErdcFI7rR — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 25, 2025

Un récord histórico, pero sin satisfacción completa

Aunque encuentra “increíble” y “único” inscribir su nombre en “una franquicia histórica”, Cade Cunningham no estaba plenamente satisfecho después de la 13ª victoria consecutiva de sus Pistons. Es un récord de franquicia igualado, y el grupo actual se une así a los “Bad Boys” de 1989/90 y a los compañeros de Chauncey Billups de 2003/04. Pero ante los Pacers, los líderes de la Conferencia Este jugaron con fuego, desperdiciando una ventaja de 18 puntos en el último cuarto.

“Nunca deberíamos haberlos dejado volver al partido así”, prosigue el base All-Star. “Así que, vamos a mirar el vídeo, estar disgustados al verlo, pero también trabajar en ello, sacar lecciones y mejorar”.

You can't slow down 23 but we can 🤌 pic.twitter.com/KA8aBF94DX — Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 25, 2025

Veintiocho derrotas consecutivas en diciembre de 2023…

Hace dos años, los Pistons tocaban fondo con 28 derrotas consecutivas, un triste récord NBA. Hoy, esta misma formación planea sobre la Conferencia Este con 13 victorias consecutivas… “Estamos dando vuelta la situación después de haber estado del lado malo de la historia, y ahora tenemos la oportunidad de superar ese récord”, subraya Isaiah Stewart, el jugador más veterano del equipo. “Es una sensación increíble”.

Pero como su líder, JB Bickerstaff desearía que su grupo no se conforme con eso. En 1990, como en 2004, los Pistons habían ganado el título después de ganar 13 partidos consecutivos en temporada regular. Los Pistons 2025 no deben simplemente conformarse con esta racha.

“Me gustaría que fuéramos más ambiciosos“, resume el entrenador de los Pistons. “Sentí que en el cuarto cuarto, e incluso en el tercero, bajamos la guardia en defensa. Los dejamos volver. Y una vez más, lo repito, nuestra defensa es nuestra identidad. Es ahí donde estamos en nuestro mejor nivel. En la segunda mitad, no estábamos en nuestro mejor nivel en defensa. Ese es el estado de ánimo que debemos tener: hay que decirse que nunca podemos estar saciados o satisfechos”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.