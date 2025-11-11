Como los Pistons estaban privados de muchos jugadores ante los Wizards, el líder de Detroit multiplicó los esfuerzos y los tiros (45), para terminar con un triple-doble y un récord en su carrera (46 puntos). Ausar Thompson, Tobias Harris, Jaden Ivey, Isaiah Stewart, Caris LeVert, Marcus Sasser. Estas fueron las ausencias del lado de Detroit para esta recepción de los Wizards. Ante esta hecatombe, Cade Cunningham recibió el permiso de tirar, y no dudó en hacerlo. Mucho incluso. Quizás demasiado.

Un récord histórico de tiros fallados

El líder de los Pistons tomó nada menos que 45 tiros en este encuentro, que terminó en tiempo extra. Y como solo encontró el blanco en 14 ocasiones, sus 31 fallos son un récord desde hace más de 50 años. Hay que remontarse a Rick Barry en 1967 (17/50 en tiros) para encontrar rastro de tal total de tiros fallados en un partido por un solo jugador.

“Enviamos defensores sobre él, intentamos evitar que fuera a la línea de tiros libres”, precisa Brian Keefe sobre la defensa de Washington. “No puedes evitar que los grandes jugadores anoten en esta liga. Varios defensores estuvieron sobre él, Kyshawn George, Khris Middleton, Cam Whitmore. Alex Sarr también cambió. Mezclamos las coberturas defensivas, lo que hay que hacer ante los grandes jugadores. Intentamos hacerlo ineficaz, pero es un gran jugador”.

Si miramos en detalle los 45 tiros de Cade Cunningham, una mayoría son buenos tiros. Ciertamente forzó aquí y allá, pero globalmente estuvo bastante acertado, aunque ese total sea por supuesto demasiado elevado. Sobre todo porque si sus canastas fueron preciosas en el último cuarto, fue el inesperado Daniss Jenkins quien fue el salvador de los Pistons con sus dos triples para forzar el tiempo extra.

Podría haber superado los 50 puntos

El ex primera selección del Draft terminó con 46 puntos, su récord en su carrera, añadiendo 12 rebotes, 11 asistencias y 5 robos. Con un poco más de acierto, el All-Star habría superado los 50 puntos y entregado una actuación aún más brillante. “No sé cuántos tiros falló pero intentamos defender colectivamente sobre él”, insiste también CJ McCollum, que terminó con 42 puntos. “Le pusimos defensores encima. Es realmente bueno. Estará de nuevo en un All-NBA Team, otra vez All-Star. Y, cuando su carrera termine, será uno de los mejores jugadores de la historia de los Pistons“.

Por su lado, JB Bickerstaff quiso subrayar el carácter de su jugador, después de su caída en el último cuarto, tras una falta de Cam Whitmore en un mate. El mejor jugador de la Conferencia Este la semana pasada abandona entonces a sus compañeros unos instantes, antes de regresar.

“Eso muestra su coraje, su resiliencia, su voluntad de no abandonar a sus compañeros. Podría no haber vuelto a jugar, con lo que acababa de vivir. Pero no quería rendirse, quería seguir luchando mientras estábamos por detrás. Nos llevó hacia la victoria”, admira el entrenador de Detroit.

