A esto se le llama planificar el regreso. El martes pasado, Victor Wembanyama entraba en el protocolo de conmoción de la liga tras caer de mentón al suelo, y este domingo terminó por reencontrarse con las pistas con motivo del Game 4 en Portland. «Es algo especial. Evidentemente, tenía muchas emociones dentro de mí antes del partido. Emoción, frustración… Así que hoy lo he evacuado todo», declaró el francés tras el encuentro.

Determinante en el triunfo de unos Spurs que remontaron un -19 para acabar ganando por 21 puntos (!), «Wemby» se convirtió en el segundo jugador de la historia en firmar una línea de 27 puntos, 11 rebotes, 7 tapones, 4 robos y 3 asistencias (!) en un partido de playoffs. El primero se llama… Hakeem Olajuwon, en 1993.

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!



👽 27 PTS

👽 11 REB

👽 3 AST

👽 4 STL

👽 7 BLK



SPURS RALLY FROM 19 DOWN TO WIN.

3-1 SERIES LEAD IN ROUND 1. pic.twitter.com/ZwiypxL3nR — NBA (@NBA) April 26, 2026

Quería jugar el Game 3…

El tipo de actuación que debió tranquilizar a los más escépticos, pero desde luego no a Victor Wembanyama, que se consideraba listo para saltar a la pista ya el viernes por la noche, en el Game 3. De hecho, hubiera podido hacerlo si la NBA le hubiera dado luz verde, pero no fue el caso, para su gran sorpresa…

«No voy a entrar en detalles, porque no quiero que esto se convierta en una distracción, pero volved a preguntarme al final de la temporada…», señaló al respecto. «Todos los médicos, y en particular los de los Spurs, pero también todos los demás, han estado fantásticos. Se han ocupado muy bien de mí. En cambio, la manera en la que se gestionó la situación… Fue muy decepcionante. No tiene nada que ver con los Spurs. Pero, como he dicho, no voy a entrar en detalles.»

Enigmático, Victor Wembanyama parece, pues, seguir frustrado por haberse perdido la primera manga en Portland, pero se consolará gustosamente al comprobar que San Antonio cumplió pese a todo en Oregón. Lo justo para ponerse 3-1 y disfrutar de una bola de partido en casa, ya el martes por la noche.

WEMBY SOARS…. WEMBY SLAMS!



📺 SAS leads POR, 2-1 I Game 4 on ESPN pic.twitter.com/jDPk559ha9 — NBA (@NBA) April 26, 2026

Una primera mitad para arrancar

De su Game 4 quedará grabada su línea de estadísticas ultracompleta, pero también su influencia a ambos lados de la cancha, no necesariamente reflejada en los números. Sobre todo a la vuelta del descanso, cuando los Spurs endosaron a los Blazers un… 73-35 en la segunda mitad.

«Es simplemente Vic comportándose como el mejor jugador del mundo, y sabemos que es capaz de hacerlo», valoró Devin Vassell. «Verle dominar a ambos lados del parqué ya no nos sorprende, porque lo esperamos. Esperamos ese tipo de grandeza de su parte y es lo que necesitamos de él en cada partido.»

Al igual que su equipo, Victor Wembanyama también pasó apuros en la primera mitad (9 puntos con un 4/12 en tiro), antes de ganar en agresividad y conseguir tomar la medida a la defensa de Portland (18 puntos con un 5/5 tras el descanso).

BLOCK NO. 7 FOR WEMBY 👽



SWAT IT.

SNATCH IT.



SPURS WIN GAME 4 TO TAKE 3-1 SERIES LEAD! pic.twitter.com/0kHWYk9B65 — NBA (@NBA) April 26, 2026

«Tenemos que encontrar las soluciones antes de vernos contra las cuerdas», advirtió el DPOY 2026. «Pero esto también demuestra la fortaleza de nuestro equipo. Nos mantenemos unidos en la adversidad, nos acercamos los unos a los otros y nos alimentamos de la energía de cada uno.»