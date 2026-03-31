Sin Luka Doncic, suspendido, y antes de enfrentarse a los Cavaliers y al Thunder, los Lakers cumplieron ante los Wizards con una victoria (120-101). Sin forzar, LeBron James firma un triple-doble con 21 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Es su victoria número 1.228 en carrera, incluyendo playoffs.

Los Lakers toman el control en el segundo cuarto

Aunque el encuentro comenzó con un 6-0 de los Lakers, y Austin Reaves nos regaló dos asistencias espectaculares para alley-oops de LeBron James, fueron los Wizards quienes tomaron el mando al final del primer cuarto (26-25), con un Tristan Vukcevic efectivo cerca del aro, apoyado por Justin Champagnie.

Reaves lobs it up to James…



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El punto de inflexión llegó en el segundo cuarto. Liderados por Jaxson Hayes (19 puntos), decisivo en un 11-0, los Lakers retomaron el control. Tras un tiempo muerto, Jamir Watkins frenó la sangría de Washington con una bandeja, pero Reaves abrió por fin su cuenta anotadora antes de que LeBron James anotara otro mate. Rui Hachimura tomó el relevo, también lanzado por un Reaves ya con nueve asistencias en el descanso. El flojo primer cuarto quedó olvidado, y los Lakers se fueron al vestuario con 21 puntos de ventaja (65-44) con un 59% en tiros de campo.

LeBron iguala a Kareem

En el tercer cuarto, los Wizards intentaron reaccionar con Will Riley (20 puntos) y Champagnie para acercarse a -10. Pero Los Ángeles supo responder, especialmente gracias a dos triples de Kennard para recuperar 14 puntos de ventaja al final del tercer período (99-77).

En el último cuarto, los Lakers recuperaron rápidamente los 20 puntos de ventaja gracias al acierto de Jaxson Hayes, autor de un 2+1 y luego de un raro triple. Fue Kennard quien tomó el relevo para sellar rápidamente la victoria de los Lakers (120-101).

DON’T TAKE LEBRON FOR GRANTED…



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Lo más destacado

LeBron vuelve a igualar a Kareem. Gran noche para LeBron James, con ese triple-doble número 125 de su carrera y esa victoria número 1.228. Incluyendo playoffs, iguala así el récord de Kareem Abdul-Jabbar, y debería batirlo muy pronto para añadir una línea más a su libro de oro.

Sin franceses. Bilal Coulibaly y Alex Sarr no estuvieron disponibles para medirse a LeBron James y los Lakers. Oficialmente, el primero sufre molestias en el talón, mientras que el segundo sigue arrastrando un problema en un dedo del pie.