A pesar de su condición de agente libre, los Lakers expresan “ningún miedo” de perder a Reaves, quien desea pasar toda su carrera en la franquicia, tras un ascenso meteórico en la NBA y una temporada destacada.

Mientras la mayor pregunta para los Lakers en la próxima offseason será la continuidad de LeBron James con un nuevo contrato, también se espera que Austin Reaves opte por salir de su contrato actual y se convierta en agente libre.

La confianza de los Lakers y los detalles de la propuesta

La mayoría en la NBA espera que Reaves permanezca en el equipo, pero la gran incógnita es cuánto le costará eso a la franquicia.

Austin Reaves went from undrafted to a cornerstone in Los Angeles.



Now, a new report says the Lakers could reward that rise with a five-year, $240 million contract, signaling just how central he’s become to the franchise’s future.https://t.co/7FMWTGyUU0 — League Alerts (@LeagueAlerts) March 12, 2026

Según una fuente, los Lakers planean ofrecer al base una propuesta de cinco años por valor de $240 millones (208,6 millones de euros), lo que equivale a un promedio anual de $48 millones (o sea 41,7 millones de euros).

De acuerdo con Lakers Daily, citando fuentes, “los Los Angeles Lakers planean ofrecer a Austin Reaves un contrato de cinco años y $240 millones en esta offseason, en cuanto comience la agencia libre irrestricta”.

El reporte añade que Reaves rechazará su opción de jugador para la próxima temporada y se convertirá en agente libre irrestricto. Sin embargo, los Lakers “no temen” perder al talentoso base no draftado, quien desea pasar toda su carrera con el equipo, según las fuentes.

Para confirmar esta tendencia, él protagonizó una nueva gran actuación este jueves ante los Chicago Bulls : 30 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Ayudó asi Luka Doncic, autor de 51 puntos, y los Lakers a obtener la victoria importante en casa 142-130.

This Austin Reaves bucket was 🔥



Handles ✅

Spin ✅

Shot ✅



He finished with 30p, 5r, 7a, in the Lakers' victory! pic.twitter.com/4m1Ln2u4pQ — NBA (@NBA) March 13, 2026

El ascenso de Austin Reaves

Reaves es una de las raras historias de superación personal de la NBA. Es originario de Newark, Arkansas, una pequeña localidad con una población de 1.180 habitantes según el censo de 2020. Los Lakers lo contrataron con un contrato two-way en el verano de 2021, y ese acuerdo fue rápidamente convertido en un contrato estándar.

Ha incrementado su producción cada temporada. En la actual, promedia 23,7 puntos con un 49,5% de efectividad en tiros de campo y un 37,5% desde la línea de tres puntos, además de 5,5 asistencias por partido. De no haber sido por una distensión en el gastrocnemio que lo obligó a perderse varias semanas, podría haber recibido su primera convocatoria al All-Star Game.

Una vez que los Lakers consigan la firma de Reaves en su nuevo contrato, el equipo, según los informes, irá a por el “gran nombre” que se espera esté disponible en esta offseason.