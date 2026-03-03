La más reciente incorporación a la plantilla, Luke Kennard llegó a Los Angeles Lakers a comienzos de febrero y, menos de un mes después de su debut, ya ha generado un impacto positivo en la cancha, incluso saliendo desde el banquillo. Tras el último partido, reveló cómo se ha sentido en su nuevo equipo.

Kennard disfruta su etapa en los Lakers

Kennard se unió a la plantilla angelina a través del traspaso que involucró a Gabe Vincent en la trade deadline, siendo el único movimiento del equipo en la temporada. Su debut se produjo el 7 de febrero y, desde entonces, se ha convertido en una pieza importante para JJ Redick.

Ante los Sacramento Kings, en la noche del domingo (1), Luke firmó 11 puntos y cinco asistencias saliendo desde el banquillo. Al término del encuentro, explicó cómo se ha sentido desde su llegada a Los Ángeles.

Luke Kennard changed my life pic.twitter.com/nrFp2oTGx3 — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 2, 2026

“Jugar para los Lakers es el nivel más alto de baloncesto al que se puede llegar. Vestir esta camiseta en el pecho es un motivo de orgullo, estoy feliz de estar aquí y emocionado por ver hasta dónde podemos llegar”, declaró.

Los números de Kennard

Con el partido ante los Kings, Kennard completó sus primeros 10 encuentros vistiendo la camiseta de los Lakers, incluso apareciendo como titular en una ocasión. En Los Ángeles, sus promedios de temporada han aumentado de 7,9 a 10,2 puntos y de 2,2 a 2,5 rebotes, manteniendo su media de asistencias en 2,1 en poco más de 20 minutos por partido.

JJ Redick’s trust in Luke Kennard is growing every night, expanding his minutes even with the team fully healthy 👀



2/24 vs Magic: 15 MIN

2/26 vs Suns: 21 MIN 📈

2/28 vs. Warriors: 27 MIN 📈📈

3/1 vs Kings: 26 MIN 📈📈 pic.twitter.com/WrME23OTtk — LakersMuse (@LALMuse) March 2, 2026

Con estos números, ya se ha convertido en un nombre de confianza desde el banquillo de los Lakers, para alivio de JJ Redick. Y para completar, Kennard ostenta además el mejor porcentaje de acierto en triples del equipo esta temporada, con un 49,4 %.