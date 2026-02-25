Comprados en octubre, los Lakers tienen un nuevo propietario, pero también un nuevo presidente, el llamado Lon Rosen, proveniente de los Dodgers. Nombrado la semana pasada, ¿este último va a empujar a Rob Pelinka hacia la salida? Su respuesta es “no”. Antiguo agente de Magic Johnson, pero también antiguo pasante en los Lakers a su salida de la facultad, Leon Rosen no está ahí para agitar la parte “deportiva”. Su rol es más bien “comercial”.

The Lakers' new front office plans to retain Rob Pelinka past this season to handle their basketball operations, per @DanWoikeSports pic.twitter.com/tzotxan4Mq — Legion Hoops (@LegionHoops) February 25, 2026

Rosen se enfoca en el aspecto business

“Escuchen, tengo una muy buena relación con Rob. Lo conozco desde la época en que representaba a Kobe Bryant, y lo conocí hace mucho tiempo. Me ocupo únicamente del aspecto business, Rob tiene toda la latitud para hacer su trabajo”, explicó Leon Rosen. “Andrew Friedman y Farhan Zaidi participan aportando un pequeño apoyo a Rob. Eso permite tener un banquillo más profundo, y creo que Rob aprecia eso. Es único, pero tienen competencias transferibles aquí. Es así como vemos las cosas”.

Magic Johnson no tendrá influencia diaria

Otro tema: la influencia de Magic Johnson. La leyenda local fue él mismo presidente de los Lakers, su franquicia de siempre, que dejó en 2019… tras tensiones con Rob Pelinka. ¿Va a aprovechar la toma de poder de su antiguo agente para tomar su revancha y recuperar influencia?

I want to congratulate my good friend and former agent Lon Rosen on being named President of Business Operations for the Los Angeles Lakers.https://t.co/g0Hll8cSDX — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) February 20, 2026

“Earvin está involucrado en todo tipo de proyectos. Posee equipos de fútbol americano, béisbol, soccer, compañías de seguros, muchas cosas. Siempre tendrá cierta implicación con los equipos a los que está ligado, pero no en el día a día. No será diferente de lo que era desde su salida de los Lakers”, asegura Leon Rosen. “Obviamente, es un inmenso aficionado de los Lakers, pero no va a decir: ‘Rob, ve a firmar a este jugador. Haz esto’. Permanecerá involucrado, pero no en el día a día. Es un súper fan de los Lakers y continuará siéndolo. Eso no es una mala cosa”.