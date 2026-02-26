El esloveno simplemente no hizo un tiro de jugada ensayada y perdió la oportunidad de intentar un game winner para los Los Angeles Lakers.

La decisión de Doncic

Faltando apenas siete segundos y perdiendo por solo un punto, JJ Redick pidió su último tiempo muerto para diseñar la jugada final, que parecía clara: atraer la marca hacia la pintura mientras Doncic volvía al perímetro para recibir el saque de banda de las manos de LeBron James, tirando para un game winner de tres puntos.

Fue exactamente eso lo que sucedió, con excepción del tiro triple de las manos del esloveno. Doncic optó por hacer un pase a James, que no estaba esperando y terminó desequilibrándose al intentar un fadeaway. El balón no entró. Ni el propio LeBron supo explicar el pase que recibió de Doncic, que más tarde, apareció en la rueda de prensa y aclaró el motivo de su decisión.

“Sé que estaba libre, pero pensé que estaba un poco lejos del aro… Intenté dar un dribling para acercarme, pero quizás debería haber atacado el aro. Después, solo LeBron estaba libre y no teníamos más tiempos para pedir, entonces…“, justificó Luka.

Luka asume culpa por la derrota

Además de explicar que no se sintió seguro para tirar en la distancia que estaba, Doncic también hizo cuestión de asumir la responsabilidad por la derrota por solo un punto de diferencia. En aquel momento, cualquier otra decisión habría tenido sentido para intentar, al menos un empate.

El base podría haber tirado y, si fallaba, Deandre Ayton estaba ahí para agarrar el rebote. Si atacaba la pintura, probablemente sufriría una falta que lo colocaría en la línea de tiros libres. Pero el pase a LeBron, que no estaba esperando, fue la peor decisión posible.

“Debería haber agarrado el balón y definido. Esta derrota es en mi cuenta“, declaró.

Incluso con una actuación por debajo de su propio promedio, Luka todavía consiguió buenos números en el partido: un doble-doble de 22 puntos y 15 asistencias, además de nueve rebotes y un bloqueo.