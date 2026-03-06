El vídeo circuló ampliamente en las cuentas dedicadas a los Lakers. Luka Doncic sale de la cancha durante el partido ante los Warriors y se dirige al banquillo sin responder a JJ Redick. El entrenador lo sigue a lo largo de la banda y se intercambian algunas palabras. No se sabe qué se dicen, pero Luka Doncic se levanta y Jarred Vanderbilt se interpone entre su entrenador y su compañero. Suficiente para alimentar todo tipo de especulaciones…

“Para mí, fue muy normal”

“No sé por qué se volvió viral. Para mí, fue muy normal”, asegura el entrenador. “Para ser honesto, no le presté mucha atención en ese momento. Creo que Luka tampoco. Él y yo tenemos una excelente relación. Valoro mucho nuestra relación. Y este tipo de cosas sucede. No en cada partido, pero sí con bastante frecuencia. Y a veces hay que hablarlo con un jugador, o como compañero. A veces ocurre entre jugadores.”

Para JJ Redick, estos gestos de mal humor no significan nada. “Es una competición. Y aquí hay dos personas que, en este caso concreto, intentan ganar un partido de baloncesto y estar en la misma sintonía”, repite.

Sin drama en el vestuario

En el seno de los Lakers, se explica que no hay nada anormal en ver a una estrella irritarse tras una racha de tres derrotas, como era el caso de Los Ángeles en ese partido ante Golden State.

“Me parece completamente normal, y probablemente es una de las razones por las que quise entrenar a los Lakers”, bromea JJ Redick. “De hecho, lo estaba comentando con Luka. Nos hacía reír. Le dije: ‘No sentí ninguna tensión’. Me respondió que a él tampoco le había afectado.” No hay nada que ver aquí.