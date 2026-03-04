Durante el partido entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors, el pasado sábado (28), una imagen llamó mucho la atención: Luka Doncic y JJ Redick fueron captados en medio de una discusión, al margen de la cancha. Esto levantó preocupaciones sobre el ambiente detrás de escenas del equipo.

Ambiente tenso entre Redick y Doncic

Las chispas entre el entrenador y el jugador comenzaron durante uno de los momentos en que Redick sustituyó a Doncic; el entrenador intentó tomar la mano del esloveno, pero él ignoró el gesto, se giró hacia el entrenador, aparentemente dijo algo, y se dirigió hacia el banquillo.

"If you have been around an NBA basketball team full of people who live for competition, sometimes it gets a little messy when they're trying to go towards a common goal."@mcten on the relationship between Luka Doncic and JJ Redick 🏀 pic.twitter.com/T9eK9L5Tsv — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 3, 2026

Posteriormente, los dos tuvieron lo que parecía ser una conversación tensa. Luka gesticuló con ambas manos. Redick luego se alejó, algo que a Doncic claramente no le gustó. Incluso con las imágenes circulando en redes sociales, ninguno de ellos ha hecho declaración alguna sobre la supuesta discusión.

El domingo (1º), durante el partido de back-to-back contra los Sacramento Kings, las cosas ya parecían más calmadas entre JJ y Doncic. Una vez más, no hubo mención del desacuerdo.

¿Redick y Luka se reconciliaron?

Aparentemente, la discusión durante el partido contra los Warriors ni siquiera afectó la relación entre Luka Doncic y JJ Redick, que es considerada muy buena por ambos.

Luka Doncic now has the most 25/10/5 games in a season by a Laker since Shaq in 2001. pic.twitter.com/Tm7dp3S0jI — Real App (@realapp) March 4, 2026

Una fuente cercana al jugador esloveno confirmó que él y el entrenador han tenido una conexión muy fuerte por más de una década; incluso jugaron juntos en los Dallas Mavericks en 2021. Ambos son extremadamente competitivos y se alientan mutuamente.

La fuente aclaró además que, dentro de una franquicia NBA y compitiendo al más alto nivel, las cosas pueden complicarse de vez en cuando, principalmente porque están intentando lograr un objetivo común y tienen desacuerdos sobre la mejor manera de hacerlo. Esta información viene de Dave McMenamin, periodista de ESPN.