Austin Reaves está dando grandes pasos para convertirse en agente libre sin restricciones en la próxima offseason de la NBA, y después de dos actuaciones monumentales, hay pocos motivos para creer que recibirá menos que un contrato máximo. Los Lakers lo encontraron como un verdadero diamante en bruto en 2021, cuando lo convencieron de rechazar ofertas two-way y firmar como no elegido en el Draft. Tres años y un contrato de ganga después, Reaves se ha vuelto esencial, y caro.

Austin Reaves this season 🤯



41 PTS, 5 AST, 4 REB

51 PTS, 9 AST, 11 REB

25 PTS, 7 AST, 11 REB

26 PTS, 9 AST, 5 REB



HE IS AN ALL-STAR ⭐️ pic.twitter.com/rp55dMLRf4 — LakeShowYo (@LakeShowYo) October 28, 2025

De apuesta a estrella de los Lakers

En 2023, los Lakers cerraron un acuerdo que pagaba en promedio 13 millones de dólares por temporada al jugador. Una ganga, considerando el impacto creciente del número 15. Ahora, con LeBron James y Luka Dončić fuera de acción, respondió al desafío con una de las mayores actuaciones individuales de la franquicia en los últimos años: 51 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias en la victoria sobre los Sacramento Kings.

Reaves controló el partido de principio a fin. Acertó 12 de 22 tiros de campo, 6 de 10 triples y convirtió 21 de 22 tiros libres. Su control del balón, toma de decisiones y confianza en momentos decisivos mostraron el perfil de un jugador que ya no es solo un complemento, es el centro de gravedad ofensivo del equipo. Además de la anotación, su juego colectivo impresionó. Fueron nueve asistencias, muchas de ellas para Deandre Ayton, que también tuvo su mejor noche con los Lakers (22 puntos y 15 rebotes). En los 39 minutos de Reaves en cancha, los Lakers tuvieron un saldo positivo de +22; en los otros nueve minutos, fueron superados por 15 puntos.

Rumbo al contrato máximo en Ángeles Lakers

Con LeBron y Luka fuera, Reaves demostró que es capaz de cargar con el equipo y elevar el nivel de los compañeros. Jugadores de este calibre, históricamente, reciben el máximo permitido por el tope salarial. Y ese es exactamente el camino que se dibuja para él.

En la próxima offseason, Reaves deberá rechazar el último año de su contrato actual para buscar un nuevo acuerdo. Por tener cinco años de experiencia en la liga, se califica para recibir el 25% del tope salarial, el mismo nivel de una estrella consolidada. Esto significa un inicio de contrato estimado en 41,3 millones de dólares, pudiendo llegar a 240 millones de dólares en cinco años si permanece en Los Ángeles.

Otras franquicias, como Wizards, Jazz o Bulls, también pueden entrar en la puja. En caso de que opte por firmar en otro equipo, el valor máximo sería de cuatro años y aproximadamente 177,9 millones de dólares. Aun así, la perspectiva es que los Lakers harán lo posible para mantenerlo, no solo por el talento, sino por la imagen de una estrella formada en casa.

Impacto financiero y futuro de los Lakers

El contrato de Reaves traerá desafíos para la planificación financiera de los Lakers. Con su cap hold estimado en 21 millones de dólares, la directiva tendrá una breve ventana para usar espacio salarial y reforzar la plantilla antes de que su renovación pese en la masa salarial. El momento exige decisiones estratégicas de Rob Pelinka y su equipo para mantener al equipo competitivo a largo plazo.

Después de años siendo considerado una pieza secundaria, Austin Reaves ahora es el protagonista de su propia historia, dentro y fuera de la cancha. De apuesta improbable a posible dueño de un contrato máximo, el chico de Arkansas está a punto de escribir el capítulo más caro (y merecido) de su carrera.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.