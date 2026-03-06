Tras la victoria ante el Jazz con los 45 puntos de Jamal Murray, los Nuggets tenían la oportunidad de encadenar un segundo triunfo consecutivo, esta vez en casa ante los Lakers. Desde la primera acción del partido, Austin Reaves comete una falta en un tiro de 3 puntos de Jamal Murray (28 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias). En la siguiente jugada, el base sirve a Nikola Jokic (28 puntos, 12 rebotes, 13 asistencias) antes de anotar dos triples. Resultado: ¡11-0 para Denver!

LeBron escribe historia

Hay que esperar cuatro minutos para ver a los Lakers anotar su primera canasta de la noche, obra de LeBron James (16 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias). Para cerrar el primer cuarto, el cuatro veces campeón de la NBA anota un “fadeaway” sobre Zeke Nnaji. Un tiro que no es cualquier cosa, ya que permite al King superar a Kareem Abdul-Jabbar y convertirse en el jugador con más canastas anotadas en toda la historia de la NBA (32-22).

The King adds another accolade to the throne 👑



El segundo cuarto arranca con un triple de Luke Kennard, pero los Nuggets responden con un 8-0 culminado con otro triple de Jamal Murray. El canadiense llega al descanso con 20 puntos (64-54). Tras la pausa, anota otro triple mientras Los Ángeles intenta una nueva remontada. Marcus Smart y Rui Hachimura se suman desde el perímetro, y Austin Reaves supera a Nikola Jokic para dejar a los suyos a solo cuatro puntos (82-78). Una vez más, los Nuggets logran ampliar la diferencia en un parcial durante el cual Nikola Jokic certifica su 23.º triple-doble de la temporada.

Los Lakers apuran hasta el final

Con siete puntos de desventaja al inicio del cuarto período, los Lakers no se rinden y cuentan con Jaxson Hayes (19 puntos, 8/10 en tiros de campo) para iniciar otra remontada. En los minutos finales, el equipo de JJ Redick se acerca a dos puntos, pero los errores se acumulan: primero el “airball” de Luka Doncic y luego los dos intentos fallados desde el triple de Marcus Smart. Al otro lado de la cancha, Nikola Jokic no falla. El triple MVP anota dos canastas en la pintura para poner el partido fuera del alcance de los Lakers.

Los Nuggets se imponen 120-113 y aprovechan el tropiezo de los Rockets ante los Warriors para acercarse aún más al top 4 del Oeste.

Lo más destacado

Los Nuggets sufrieron más de lo esperado. Tras ese arranque de 11-0, Denver tenía todos los ingredientes para una victoria cómoda, pero el equipo de David Adelman no dejó de perder balones. En total, la franquicia de Colorado acumuló 18 pérdidas, nueve de ellas de Nikola Jokic, que generaron 26 puntos para los californianos. Denver también fue superado por el aporte del banquillo de Los Ángeles, con el dúo Hachimura-Hayes sumando 35 puntos frente a los apenas 26 del banquillo completo de Denver.

Los problemas defensivos de los Lakers quedaron al descubierto. Para imponerse, los Nuggets aprovecharon las deficiencias defensivas del rival. Desde los primeros minutos, Los Ángeles encajó un 11-0 con Murray como protagonista con nueve puntos. En el descanso, el base ya acumulaba 20 unidades. Tras la pausa, bajó el ritmo, pero Nikola Jokic tomó el relevo. Aunque el serbio acumuló muchas pérdidas, terminó el partido con 13 asistencias, incluyendo pases decisivos para compañeros abiertos en el triple que hundieron a los Lakers en los momentos clave.

LeBron James supera a Kareem Abdul-Jabbar. Para cerrar el primer cuarto, LeBron James anota un “fadeaway” ante Zeke Nnaji y se convierte en el jugador con más canastas anotadas en toda la historia de la NBA. Con 15.842 canastas en su haber, la estrella de Los Ángeles supera a Kareem Abdul-Jabbar, que había anotado 15.837 tiros a lo largo de su carrera. El cuatro veces campeón de la NBA arrebata así un nuevo récord a la leyenda, después de que en 2023 ya lo superara como máximo anotador de la historia de la liga.