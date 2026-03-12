Aunque LeBron James sigue jugando a un alto nivel, sus números han bajado un poco esta temporada y, como ha sido el caso durante algunos años, su defensa ha sido inconsistente. Muchos aficionados de los Lakers han estado contando los días para su salida, y algunos incluso sienten que el equipo rinde mejor sin él.

Cuando LeBron se perdió los primeros 14 partidos de la temporada por dolores en el nervio ciático, los Lakers arrancaron con 10 victorias y 4 derrotas. Poco después de su regreso, el equipo atravesó semanas en las que tuvo dificultades para ganar aproximadamente la mitad de sus partidos. James ahora se ha perdido los últimos tres encuentros, y los Lakers han ganado todos ellos, lo que ha reabierto el debate sobre si el equipo funciona mejor sin el máximo anotador de la historia de la NBA.

El análisis de JJ Redick

Los Lakers vencieron a los New York Knicks el domingo y superaron a los Minnesota Timberwolves el martes, encadenando victorias consecutivas frente a equipos de calidad. Antes del triunfo por 14 puntos sobre los Timberwolves, el entrenador JJ Redick habló sobre el éxito del equipo sin James y con Luka Doncic y Austin Reaves en cancha.

“Creo que cuando los tres están en cancha, específicamente, de nuevo, vuelve al elemento humano”, comenzó Redick. “Es lo que se sienten cómodos haciendo como jugadores de baloncesto, que, para los tres, uno de ellos habiendo anotado más puntos en la historia de la NBA y haciéndolo durante 23 años, es tener el balón en las manos.“

“[Luka Doncic] tiene cinco selecciones para el Primer Equipo All-NBA, probablemente hará otra este año, está acostumbrado a tener el balón en las manos. Entonces, la lucha humana de querer lo que quieres, y AR está ascendiendo a un nivel de All-Star, pero la lucha humana de querer lo que quieres mientras también tienes la madurez emocional y la conciencia de que tienes a alguien a tu lado, no ha sido tan limpia.”

“Creo que estamos empezando a entenderlo. Pero hay una jerarquía clara cuando Luka y AR están juntos en cancha con jugadores de bajo uso“, continuó Redick. “Esa es la naturaleza. Y esa es la naturaleza de casi todo Big 3 que ha existido. Vamos a llegar ahí.”

Números sin LeBron

No es fácil hacer que tres estrellas con alto volumen de balón, como James, Doncic y Reaves, encajen ofensivamente, por muy altruistas y predispuestos que estén. Pero lo cierto es que el ataque de los Lakers ha parecido algo menos complicado, aunque igualmente potente, en los últimos tres partidos sin James.

Los Lakers anotaron sólidos 128, 110 y 120 puntos en esos encuentros, registrando un rating ofensivo de 121.8. Aún mejor, en esos mismos partidos, su rating defensivo fue de 108.1. Aunque su récord general es de 40–25, están 14–7 sin James. Más concretamente, sin James y con Doncic y Reaves disponibles, Los Angeles ha ganado 10 de 12 partidos.

Aunque James está actualmente fuera por artritis en el pie izquierdo y una lesión en la cadera, probablemente regresará pronto. Eso significa que el equipo necesita descubrir cómo ganar partidos a un alto ritmo con sus tres estrellas en cancha al mismo tiempo.