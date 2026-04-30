Siempre contra las cuerdas y aún sin Kevin Durant, los Rockets se desplazaban a Los Ángeles para intentar mantenerse con vida ante los Lakers. Tras un triple servido por LeBron James (25 puntos, 7 asistencias), Marcus Smart abrió el marcador. El base se exhibió en los primeros minutos con un segundo triple antes de enviar a DeAndre Ayton (18 puntos, 17 rebotes) al «alley-oop» (12-9).

A cinco minutos del final del primer cuarto, Austin Reaves regresó a las pistas tras casi un mes de ausencia. En uno de sus primeros balones, encontró a DeAndre Ayton antes de encadenar con un lanzamiento desde lejos. El número 15 cerró el primer acto con un pase bombeado para LeBron James. Al otro lado de la cancha, Tari Eason (18 puntos, 5 asistencias) respondió con un 2+1 (28-21).

Austin Reaves from DEEP for his first bucket in his return!



Lakers lead early in Game 5 seeking a series win 🔥 https://t.co/KCQQpCWMwm pic.twitter.com/gmiL8FSrsr — NBA (@NBA) April 30, 2026

Imprecisos al inicio del partido, los Rockets terminaron por ajustar el tiro y darle la vuelta al marcador. Dorian Finney-Smith y Jabari Smith Jr. (22 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias) acertaron sendos triples y Houston se acercó a un punto (28-27). Los hombres de Ime Udoka acabaron tomando el mando tras un nuevo triple de Reed Sheppard (35-34). Aunque los Lakers se mantuvieron en contacto, no consiguieron frenar los ataques texanos para volver al frente (51-47).

Reed Sheppard pone la puntilla a los Lakers

Tras cerrar la primera mitad con un triple, Tari Eason inauguró la segunda olvidado bajo el aro. El ala-pívot aprovechó después la mala recuperación defensiva de los californianos para encontrarse libre detrás de la línea de tres (59-51). Para intentar recortar, los Lakers se aferraron a LeBron James, pero Houston respondió a través de Alperen Şengün (65-60).

Para cerrar este tercer cuarto, LeBron James encontró a Jake LaRavia bajo el aro. El alero también se mostró en defensa al taponar a Amen Thompson (76-67). Una acción que no inquietó al hermano de Ausar, ya que comenzó el último cuarto con un triple, seguido por Jabari Smith Jr. (82-69).

Jabari Smith Jr. stepped up big to keep the Rockets season alive!



🚀 22 PTS

🚀 6-13 FGM

🚀 7 REB

🚀 2 BLK



From down 3-0 to down 3-2… Game 6 is Friday at 9:30 PM ET on Prime. pic.twitter.com/8ErP6EYsUG — NBA (@NBA) April 30, 2026

Para ver volver a los Lakers, hubo que esperar a los últimos minutos del encuentro. Los locales firmaron un parcial de 11-1 cerrado por LeBron James y se pusieron a tres puntos (88-85). Sin embargo, Reed Sheppard apagó el incendio primero desde la media distancia antes de robarle un balón en las manos a LeBron James para terminar en contraataque (92-85).

Pese a un nuevo acercamiento a tres puntos en los últimos segundos, los Lakers no consiguieron ponerse por delante y cayeron por 93-99 ante su afición. Houston sigue con vida y podrá forzar un Game 7 si gana este domingo en Texas.

Lo que hay que retener

Austin Reaves vuelve a las pistas. Lesionado en los oblicuos desde el 2 de abril, Austin Reaves entró en pista a mediados del primer cuarto. Aclamado por el Crypto.com Arena, el base aportó de inmediato al ataque de Los Ángeles. DeAndre Ayton y LeBron James se aprovecharon de sus pases mientras él intentaba coger el ritmo con algunas canastas. Lamentablemente para los californianos, el base no consiguió enchufarse y terminó el partido con 22 puntos con un 4/16 en tiros.

Los Lakers sin acierto. Austin Reaves no fue el único jugador de los Lakers desacertado. El plantel de JJ Redick no consiguió ajustar la puntería, con un Luke Kennard decepcionante. Los Ángeles cerró el encuentro con un 42 % de acierto en tiros y solo un 26 % desde el triple. Para paliar esa imprecisión, los californianos pudieron contar con DeAndre Ayton. El pívot terminó el partido con 17 rebotes, 10 de ellos ofensivos, para ofrecer segundas oportunidades a sus compañeros. Por desgracia, los lanzamientos lejanos fallados en el último minuto acabaron con los Lakers.

Los Rockets arrancan un Game 6. Tras un comienzo de partido complicado, especialmente desde el triple con un 1/8 en los primeros minutos, los Rockets corrigieron rápidamente el tiro. Tari Eason continuó con la dinámica de su Game 4 con 18 puntos, mientras que Jabari Smith terminó como máximo anotador de su equipo con 22 unidades. En defensa, Amen Thompson y Reed Sheppard se relevaron para perturbar el ataque de los Lakers. Este último firmó su tercer robo en los últimos minutos para conceder siete puntos de ventaja a los Rockets. Un retraso que Los Ángeles no logró remontar.