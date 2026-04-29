La espera está casi acabando. Shams Charania, de ESPN, ha informado de que los Lakers esperan el regreso de Austin Reaves para el Game 5 ante los Rockets este miércoles, salvo contratiempo de última hora. El base aún será considerado decisión de partido, pero la tendencia es que esté en pista por primera vez desde el 2 de abril, cuando sufrió la distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo durante la derrota frente a los Thunder.

Una recuperación más rápida de lo esperado

El plazo estimado para una distensión de grado 2 en el oblicuo era de cuatro a seis semanas. Los Lakers y la propia NBA esperaban que Reaves se perdiera toda la primera ronda de los playoffs. El hecho de que esté a punto de volver antes del fin de la serie es un reflejo directo del trabajo que el base ha llevado a cabo para acelerar su recuperación. No es un regreso fácil ni común para este tipo de lesión.

Reaves había sido catalogado como duda para el Game 3 y para el Game 4, pero no llegó a saltar a la pista en ninguno de los dos. La evolución en los entrenamientos ha sido gradual y cuidadosa, y los Lakers no han forzado el proceso. Ahora, con la serie 3-1 y el equipo necesitando una victoria para avanzar, el momento del regreso no podría ser más oportuno.

AUSTIN REAVES LOOKS READY 🔥



HE’S A GAMETIME DECISION FOR GAME 5 👀 pic.twitter.com/PAchEc8oMZ — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 28, 2026

Lo que Reaves representa para el ataque de los Lakers

A lo largo de la temporada regular, Reaves promedió 23,3 puntos, 4,7 rebotes y 5,5 asistencias por partido, todas cifras récord en sus cinco temporadas de carrera. Su capacidad para crear jugadas, distribuir la pelota y lanzar con eficiencia es precisamente lo que el ataque de los Lakers ha echado en falta en los últimos partidos. En los Games 3 y 4, el equipo osciló más ofensivamente, sobre todo en el Game 4, cuando cometió 24 pérdidas y acertó solo cinco de 22 intentos desde el triple.

Con Reaves en pista, LeBron James cuenta con un creador de juego a su lado que puede compartir la responsabilidad ofensiva. Luke Kennard, que estuvo brillante en los dos primeros encuentros, también se beneficia al tener a otro base atrayendo la atención defensiva. El regreso de Reaves redistribuye el peso de una manera que puede resultar decisiva para cerrar la serie.

Doncic sigue fuera, pero Reaves ya es un alivio

Luka Doncic todavía no tiene fecha de regreso para esta serie. El esloveno comenzó a moverse en pista los últimos días, pero la distensión de grado 2 en el tendón del muslo sigue su proceso de recuperación a un ritmo más lento que el de Reaves. Los Lakers siguen siendo cautelosos con él y no van a arriesgarse a una recaída en este momento.

Los Lakers tienen la oportunidad de eliminar a los Rockets este miércoles en el Crypto.com Arena, con la afición empujando al equipo y, posiblemente, con Reaves de vuelta en el quinteto. Tras la derrota del Game 4, el grupo necesita reencontrar el ritmo que lo había colocado por 3-0 en la serie. El regreso de un jugador del nivel de Reaves puede ser el catalizador que faltaba para una noche definitiva.