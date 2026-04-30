Tras la derrota de los Lakers ante los Rockets en el Game 5 (93-99) este miércoles, LeBron James se prepara para disputar un Game 6 en Houston con el objetivo de no dejar escapar una serie que dominaba 3-1. Los Lakers no han conseguido cerrar el choque ante un Rockets aún privado de Kevin Durant, y el «King» buscará a sus 41 años pasar la primera ronda de los playoffs siendo el líder de un equipo, con una autoridad y unas estadísticas notables para un jugador de su edad: 21,5 puntos, 8,8 asistencias y 8,3 rebotes de promedio.

Lo suficiente para alimentar todavía más a quienes desean convertir al «King» en el mejor jugador de todos los tiempos, el famoso «GOAT» (Greatest of All Time), por encima de Michael Jordan. El debate sigue abierto entre los aficionados de ambos bandos, mientras que el principal interesado ha vuelto sobre las comparaciones con Jordan en una entrevista con ESPN.

«Espero, al menos, haberle hecho sentirse orgulloso al llevar el número 23», confió James a nuestro compañero Dave McMenamin, descartando al mismo tiempo la analogía con el ex de los Bulls. «Nunca me he comparado a MJ porque tenemos juegos totalmente distintos. Yo siempre he sido un point forward, que busca dar el pase. Él era más bien atraído por el tiro. Bueno no, retiro el más bien: lo atraía el tiro. Somos dos grandes jugadores de baloncesto.»

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«La gente prefiere que no juguemos los playoffs o perdamos en primera ronda antes que perder unas Finales»

Con la cantidad incalculable de récords que acumula LeBron James, el principal argumento de los aficionados de Michael Jordan para situarle como número uno es, evidentemente, su balance impecable en las Finales: seis participaciones, seis victorias. Mientras que James, por su parte, está en 4-6.

El alero de los Lakers no entiende, sin embargo, que las seis derrotas en las Finales se consideren una losa, ya que, insiste, para perder unas Finales primero hay que disputarlas.

Since 1996–97, no player has made more clutch-time field goals in the postseason than LeBron James (151).



The closest? Kobe Bryant (104).



Tonight… The King added another memorable moment to his resume 👑 https://t.co/1nFMhvLtXu pic.twitter.com/61ZDDQDRGm — NBA (@NBA) April 25, 2026

«Cuando era más joven, la gente me reprochaba perder en las Finales y yo escuchaba eso, tenía esa visión. La gente prefiere que no juguemos los playoffs o que perdamos en primera ronda antes que perder unas Finales, lo que para mí es una locura», se sorprende el máximo anotador de la historia de la temporada regular y de los playoffs. «Casi llegué a preguntarme si era por mí. Todo el mundo tiene algo que decir sobre mi carrera: ha jugado ocho Finales seguidas, pero solo ha ganado tres; es el máximo anotador de la historia, pero ha jugado 23 años.»

Una visión de las cosas que el jugador de Los Ángeles ha ido abandonando con el paso de los años, prefiriendo concentrarse en sus éxitos y sus récords. «Estoy frustrado por no tener un mejor porcentaje de victorias en las Finales, pero que la gente intente darle la vuelta de manera negativa ya no me molesta como me molestaba cuando era joven», concluye.