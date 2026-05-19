“Jugador generacional.” Es la expresión que se reserva para las grandes estrellas, las superestrellas en ciernes, como un Michael Jordan, un LeBron James o incluso un Luka Dončić. Victor Wembanyama es uno de ellos, y esta noche ya entró en la leyenda con 41 puntos, 24 rebotes y 3 tapones en el Game 1 de estas Finales de Conferencia Oeste. Wemby es el jugador más joven de la historia en acumular al menos 40 puntos y 20 rebotes en un partido de playoffs, superando al enorme Kareem Abdul-Jabbar por 200 días.

La actuación que ya es historia

¿Qué destacar de semejante exhibición? ¿Su triple desde diez metros para forzar la segunda prórroga? ¿Su poster sobre Chet Holmgren y Shai Gilgeous-Alexander? ¿Su dominio en el rebote durante la primera mitad? ¿Su mate de rabia y su alley-oop en la segunda prórroga? Es imposible quedarse con una sola acción, aunque su lanzamiento “al estilo Curry” fue el que más impacto causó.

WEMBY, WOW!



WHAT A SHOT TO TIE THE GAME AT 108. pic.twitter.com/HELQUpxww7 — NBA (@NBA) May 19, 2026

“En ese tiro solo pensé en tomarme mi tiempo. Pero en el resto… hay jugadas en las que me hubiera gustado pensar más. Pienso sobre todo en el último tiro del tiempo reglamentario. Tenía un lanzamiento abierto frente a un defensor mucho más pequeño, así que simplemente debí haberlo tomado. Pero así se aprende.”

Como SGA, Wemby también quiere ganar el MVP varias veces

Mientras Shai Gilgeous-Alexander celebraba su nuevo trofeo de MVP, el pívot de los Spurs llegó al partido con la motivación extra de robarle el protagonismo y amargarle la fiesta. Y no lo ocultó en rueda de prensa. “Claramente”, respondió cuando le preguntaron si se lo había tomado como algo personal, antes de añadir: “Sobre todo me da la sensación de que tengo muchísimo por aprender todavía. Y quiero ganar ese trofeo varias veces en mi carrera.“

IT WAS WEMBY'S NIGHT.



41 PTS. 24 REB. 49 MIN. SAS W. pic.twitter.com/mctJ3LmXDY — NBA (@NBA) May 19, 2026

Preguntado de nuevo sobre ese trofeo y sobre una posible injusticia, el francés zanjó cualquier polémica sin rodeos y sin considerarse aún el mejor jugador del mundo. “¿Lo siento ahora mismo? Ahora mismo, sobre todo, me siento cansado. No es realmente una pregunta que me esté haciendo en este momento. Ya veremos… Hay ocho mil millones de seres humanos en la Tierra, así que ocho mil millones de opiniones.”

Dicho esto, queda por ver si Victor Wembanyama acusará los 49 minutos que pasó sobre el parqué. Es la primera vez que el francés juega tanto tiempo.

“Físicamente, sinceramente, estoy cansado… Pero no tanto como podría esperarse. Probablemente sea la adrenalina. Ya irá bajando. Creo que esta noche voy a dormir muy bien.”