Apenas nueve días después de su lesión en la rodilla, Anthony Edwards (18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias) firma ya su regreso en este Game 1 entre Spurs y Wolves. Saliendo desde el banquillo, hay que esperar cinco minutos para ver al “franchise player” de Minnesota entrar en pista. No obstante, al escolta le cuestan algunos minutos anotar sus primeros puntos. Mientras tanto, son los Spurs los que llevan la voz cantante al inicio (14-8). Para igualar el marcador, Naz Reid acierta de lejos.

Para responder a Dylan Harper (18 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias), Anthony Edwards abre su cuenta y Julius Randle (21 puntos, 10 asistencias) cierra este primer acto con un mate pese al buen repliegue defensivo de Victor Wembanyama (11 puntos, 15 rebotes, 12 tapones). El francés se venga en el siguiente periodo, ya que tapona dos veces en la misma posesión al interior de los Wolves.

🏆 MONDAY'S FINAL SCORES 🏆



Anthony Edwards makes his return to the hardwood to propel the @Timberwolves to the dub in Game 1 of the Western Conference Semifinals!



Julius Randle: 21 PTS, 10 REB

Jaden McDaniels: 16 PTS, 5 REB

Terrence Shannon Jr.: 16 PTS, 5 REB

Victor… https://t.co/ffTtqnUjvQ pic.twitter.com/XAI1anJBLN — NBA (@NBA) May 5, 2026

En el otro lado de la pista, los Spurs están desatados y firman un 12-0 en el que Devin Vassell da ventaja a San Antonio con un triple. Para apagar el incendio, Mike Conley lanza su noche desde la línea de tres. El final de esta primera mitad lo domina Victor Wembanyama. El pívot anota cuatro puntos seguidos y se mantiene imperial en defensa. En el momento de irse a vestuarios, ya luce siete tapones, pero el marcador está empatado (45-45).

Anthony Edwards se enciende

Victor Wembanyama ataca el segundo periodo desbordando a Rudy Gobert (7 puntos, 10 rebotes, 4 robos) para subir al mate. Ambos equipos siguen intercambiando golpes mientras Victor Wembanyama encadena tapones y supera la barrera de los 10 en este tercer acto.

Al entrar en el último cuarto, Anthony Edwards decide encenderse. Encadena dos triples antes de servir a Julius Randle desde la línea de tres (84-84). Aunque los Spurs se aferran al partido, la estrella de los Wolves ataca el aro para abrir una pequeña ventaja a favor de los suyos (88-84).

ANT MAKES HIS RETURN, WOLVES SECURE WEST SEMIFINALS GAME 1 WIN ‼️



🐜 18 PTS (11 in 4Q)

🐜 8-13 FGM

🐜 25 MIN@Timberwolves will seek a 2-0 series lead on Wednesday at 9:30pm/et on ESPN 🍿



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Acto seguido, otro triple de Mike Conley da nueve puntos de ventaja a los visitantes. Para volver al partido, los Spurs se apoyan en De’Aaron Fox y se acercan a cuatro puntos en el último minuto (104-100). Devin Vassell intercepta un balón en las manos de Julius Randle y Dylan Harper puede acabar al contraataque. En la siguiente posesión, Julius Randle falla y regala una bola de partido o de prórroga a San Antonio.

Por desgracia para los Spurs, Julian Champagnie falla un triple, y los Wolves se imponen 104-102 en San Antonio. Los Wolves ya recuperan el factor cancha.

Lo que hay que recordar

Anthony Edwards de vuelta y ya decisivo. Era la principal incógnita previa a este partido: ¿iba a jugar Anthony Edwards? El All-Star estaba disponible para esta primera manga aunque empezó en el banquillo. Hay que esperar al último acto para verlo encenderse. Cuando los Wolves perdían por tres, anota dos triples para devolver la ventaja a los suyos. Acto seguido, sirve a Julius Randle, que también acierta desde la línea de tres. Anthony Edwards continúa el trabajo con cuatro puntos más antes de un breve paso por el banquillo. Finalmente, se queda mudo en los minutos finales, pero acaba con 18 puntos, 11 de ellos en el último cuarto.

Wembanyama hace historia. Como cabía esperar, Victor Wembanyama fue zarandeado físicamente por los interiores de los Wolves y le costó acercarse al aro. Termina, por tanto, con 11 puntos y un 5/17 en tiros de campo, incluyendo un 0/8 desde la línea de tres. Aun así, “Wemby” cierra este Game 1 de las semifinales de la Conferencia Oeste con un triple-doble, ya que también capturó 15 rebotes y, sobre todo, taponó 12 lanzamientos. Se trata, ni más ni menos, de un nuevo récord en un partido de playoffs, ya que la marca anterior, fijada en 10, la compartían Andrew Bynum, Hakeem Olajuwon y Mark Eaton.

Wemby (12 blocks) set a NEW record tonight, for most blocks in an NBA playoff game since 1973–74 👏



Breaking a three-way tie at 10 blocks:



Hakeem Olajuwon (4/29/1990)

Mark Eaton (4/26/1985)

Andrew Bynum (4/29/2012)



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Mike Conley, siempre presente en el momento justo. Mike Conley tuvo aire de factor X en este primer partido. Cuando su equipo estaba bajo el agua en el segundo cuarto y acababa de encajar un 12-0, el base llegó para anotar un triple lejano que apagó el incendio y volvió a poner a los suyos en el buen camino. En la recta final, primero se mostró en la distribución antes de añadir otro triple para dar nueve puntos de ventaja a su equipo. Una desventaja que los Spurs no llegarían a remontar pese a un buen tirón al final del partido.