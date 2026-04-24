¡Los Wolves toman el control de la serie de forma autoritaria! De vuelta en Minnesota, los hombres de Chris Finch sacaron el alambre de espino para contener el ataque de los Nuggets, con un Nikola Jokic de 27 puntos y 15 rebotes, pero solo 7/26 en tiros. Sin Aaron Gordon, tocado en el gemelo, los visitantes solo acertaron el 34% de sus tiros, anotando un tercio de sus puntos en la línea de tiros libres (32-40), con un Jamal Murray limitado a 16 puntos (5/17).

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Ayo Dosunmu shines off the bench as the @Timberwolves secure a 2-1 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Jaden McDaniels: 20 PTS, 10 REB, 9-13 FGM



Game 4: Saturday, 8:30pm/et, ABC https://t.co/4HHNLLQgau pic.twitter.com/RMDEPiQqzC — NBA (@NBA) April 24, 2026

La pareja Ayo Dosunmu-Donte DiVincenzo impulsa a los Wolves

Enfrente, todos los titulares de los Wolves anotaron 10 puntos o más, incluyendo un Jaden McDaniels en gran forma (20 puntos y 10 rebotes), pero Ayo Dosunmu terminó como máximo anotador desde el banquillo (25 puntos y 9 asistencias). Todo ello mientras Anthony Edwards (17 puntos), molestado por su rodilla, realizó varios viajes al vestuario. Sin consecuencias en un partido dominado de principio a fin por los locales.

Nikola Jokic había arrancado el encuentro con la intención de borrar su 8/20 en tiros del Juego 2. El problema: tras tres minutos de juego, el líder de los Nuggets había fallado sus cinco primeros tiros. ¿Su sexto intento, acercándose al aro? ¡Taponeado por Rudy Gobert! Este, tras detener también a Christian Braun, firmó un pase sin mirar hacia Julius Randle bajo el aro, y Minnesota, impulsado por el gran arranque de Jaden McDaniels, se escapó en el marcador (18-6) tras cinco minutos de juego.

Los dos equipos carecían terriblemente de acierto exterior, pero los Wolves, aun sin poder castigar desde lejos, tuvieron la buena idea de atacar el aro, que los Nuggets tenían muchas dificultades para proteger. El francés cerró un 2+1 tras un pick-and-roll, mientras Julian Strawther y luego Jokic fallaban su pase de relanzamiento para cerrar el cuarto (25-11).

Mientras los visitantes recuperaban algo de impulso ofensivo gracias a la entrada de Zeke Nnaji, se intuía que la diferencia podría agrandarse si los Wolves empezaban a convertir desde lejos. Así fue, con Naz Reid y luego Edwards tras un robo de Donte DiVincenzo. Este, bien servido por Ayo Dosunmu en la esquina, también castigó desde el triple para consolidar una ventaja de más de 20 puntos para los Wolves (55-32), que acababan de anotar diez tiros consecutivos.

Gobert apaga a Jokic, Dosunmu brilla desde el banquillo

Eufóricos, los Wolves vieron incluso a Gobert intentar un improbable floater (que acabó en airball). Minnesota llegó al descanso seguro de sus fuerzas (61-39). Las tendencias del primer período se confirmarían después. Aunque, tras un gancho con la mano izquierda de Gobert, los Nuggets firmaron un pequeño parcial, Jokic siguió bombardeando desde lejos.

Bones Hyland no tuvo reparos en hacer bailar a Spencer Jones y castigar desde muy lejos a su ex equipo. La diferencia de unos veinte puntos se estabilizó durante largos minutos, hasta el inicio de un último cuarto (88-68) que no aportó más respuestas a los visitantes. McDaniels aprovechó para firmar un gran mate en el tráfico ante Jokic, como para lanzar un nuevo mensaje a Denver.

Lo más destacado

Rudy Gobert no suelta a Nikola Jokic. El francés firmó otra actuación defensiva de altísimo nivel ante el serbio, que tuvo muchas dificultades para expresarse cerca del aro. Y como este bombardeó mucho desde lejos (2/10), neutralizando así el pick-and-pop con Murray, el resultado es un muy pobre 7/26 en tiros. Mucho desacierto, pero también muchos intentos (el 7.º total de la temporada) para el maestro de Denver, que no tuvo su impacto habitual en la creación. La diferencia de impacto en el marcador entre los dos pívots es inapelable: +18 para Gobert frente a -21 para Jokic.

La moto Ayo Dosunmu. Sin complejos, el ex jugador de los Bulls aportó un enorme chute de energía a su equipo, especialmente en el segundo cuarto. Claramente el jugador más rápido en la cancha, no dejó de acelerar en transición para castigar los errores defensivos de los Nuggets. Al final, una actuación monumental para el escolta que disputaba solo su octavo partido de playoffs en carrera.

El gran abismo en la pintura. Los aficionados al tiro de tres puntos no disfrutarán de este partido, que terminó con un 25% de acierto general. Los Wolves compensaron ese desacierto con su actividad cerca del aro, anotando 68 puntos en la zona rival, el doble que los Nuggets. Sin duda la ausencia de Aaron Gordon pesó, pero esa diferencia refleja el abismo dinámico ofensivo entre los dos equipos en la noche, con un ataque de los Wolves mucho más en movimiento (31 asistencias frente a 12) para generar los espacios de ataque cerca del aro.