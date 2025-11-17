En la sombra del Thunder, que logra un inicio de temporada casi perfecto, los Nuggets también partieron a un ritmo frenético: ¡10 victorias y 2 derrotas! Todo en la estela de un Nikola Jokic siempre tan impresionante: 28.7 puntos, 13 rebotes, 10.8 asistencias y 1.8 robos de promedio, con 67% en tiros (incluyendo 43% en triples) y 88% en tiros libres…

Un Jokic más descansado gracias al refuerzo colectivo

Mejor pasador y mejor reboteador de la liga, también presente en el Top 10 de los mejores anotadores y de los mejores robadores, el “Joker” da sin embargo la impresión de no forzar. O al menos, no tanto como antes, porque Denver está ahora mejor armado colectivamente.

Nikola Jokic in his last 7 games:



34.6 PPG

12.0 RPG

10.9 APG

71/55/88% (WTF)

81.8% TS



The Nuggets are 7-0 in this span. MVP. 🃏 pic.twitter.com/4mKHy3YfQH — NBA World (@NBAW0RLD24) November 16, 2025

Una buena noticia, ya que confirma que sus dirigentes lograron su misión del verano: rodear como se debe a Nikola Jokic, que juega así un poco menos minutos. Porque, como subraya su entrenador, David Adelman, el objetivo es “evitar que [los] principales jugadores [de los Nuggets] estén agotados”.

“Nuestro inicio de temporada es realmente positivo”

“Nos faltan chicos [Christian Braun y Cam Johnson, nota del editor], pero logramos proponer minutos de muy buena calidad, tanto en los titulares como en los suplentes”, saboreaba por ejemplo el triple MVP, tras la victoria ante los Timberwolves. “Nuestro inicio de temporada es realmente positivo”.

Nikola Jokić: 7 triple-doubles in 12 games!



Tonight vs. the Timberwolves…



🃏 27 PTS

🃏 12 REB

🃏 11 AST@nuggets win their 7th game in a row 👏 pic.twitter.com/T5SCE9npne — NBA (@NBA) November 16, 2025

Y Nikola Jokic prosigue: “Tenemos diferentes tipos de jugadores que encajan realmente bien en nuestro sistema… Todo funciona bien hasta ahora, en defensa primero, luego en ataque, y todos se adhieren [a nuestra filosofía]”.

Palabras que solo puede confirmar Peyton Watson, uno de los soldados de Denver, que disfruta en este plantel diseñado para llegar lejos en primavera y donde finalmente hay pocas debilidades. “Creo que el hecho de tener más profundidad de banquillo y ser capaces de contar con otros jugadores es realmente algo que nos ayudará durante toda esta temporada. Eso ayudará a los chicos a mantenerse sanos y frescos al final”, predecía así el joven alero.

