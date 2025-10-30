En la muy fácil victoria de los Nuggets ante los Pelicans, Nikola Jokić acumuló 21 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias en 28 minutos. Es su 17º triple-doble en su carrera realizado en menos de 30 minutos, y nadie lo ha hecho mejor. Es también su cuarto triple-doble consecutivo para comenzar la temporada, y el triple MVP iguala así un récord NBA compartido por Oscar Robertson (1961) y Russell Westbrook (2020). Son además los dos únicos jugadores que todavía superan a Nikola Jokić en la clasificación de triples-dobles en su carrera: el triple MVP cuenta ahora con 168, contra 181 para Oscar Robertson y 203 para Russell Westbrook. En conferencia de prensa, un periodista le hace notar que todo parece fácil con él, y sobre todo en este inicio de temporada.

Nikola Jokic ties the NBA record for the most consecutive triple-doubles to start a season. pic.twitter.com/aScJMpzBOB — Real Sports (@realapp) October 30, 2025

Rotaciones al estilo europeo

“¡No es fácil! ¡Hay que dejar de decir eso!” se ríe. “Corro como los demás, salto como los demás. A veces, el juego simplemente viene a mí, y tengo una buena noche. Como hoy: fue una buena noche, correcta. Espero que continúe así.”

Lo que Nikola Jokić destaca sobre todo es que los Nuggets son más coherentes en su juego que la pasada temporada. No hay baches, o pasajes donde el equipo pierde su hilo conductor. David Adelman gestiona de manera diferente su rotación, y eso le gusta al serbio.

“Confío en DA (David Adelman), confío en los jugadores. Creo que está bien hacer jugar al tipo que está acertado, o intentar nuevas combinaciones, nuevos jugadores, nuevas rotaciones, diferentes cinco en la cancha” confiesa sobre la gestión de su tiempo de juego. “Se parece un poco al estilo europeo: el que está caliente continúa jugando. Por ejemplo, contra Minnesota, fueron otros jugadores los que terminaron el partido, y creo que así es como debe ser.”

¿El récord absoluto el viernes por la noche? para Nikola Jokić

De manera general, Nikola Jokić aprecia la riqueza del equipo. “Es importante tener diferentes jugadores con energías diferentes. A veces, un solo tipo puede cambiar todo el ritmo y la energía del equipo, para bien o para mal” subraya. “Me gusta lo que hacemos: intentamos cosas nuevas. A veces, un jugador como Spans (Peyton Watson) solo va a jugar uno o dos minutos, solo para aportar energía. Julian (Strawther) se ha mantenido listo, aunque no ha jugado mucho al principio. Así que me gusta este enfoque donde todo el mundo intenta, todo el mundo se mantiene involucrado.”

Para volver a este récord igualado de triple-doble, ningún jugador ha comenzado una temporada con cinco triples-dobles seguidos, y Nikola Jokić tendrá la oportunidad de convertirse en el primero en hacerlo el viernes por la noche durante la primera jornada de la NBA Cup con un encuentro ante los Blazers.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.