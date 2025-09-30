Curiosamente, no ha habido ningún acuerdo entre Nikola Jokic y los Nuggets sobre una extensión de contrato. Sin embargo, estos últimos podrían haberle ofrecido 212,2 millones de dólares por tres años, con un primer salario anual fijado en 65,5 millones de dólares (y por tanto un promedio de 70,7 millones de dólares por año).

Nikola Jokic espera para ganar más

Ahora bien, esperando unos meses, el “Joker” podría recibir 80 millones de dólares (!) adicionales por parte de sus dirigentes. Una suma colosal, que motiva a jugar con el tiempo, pero que no cambiará nada en su cabeza.

“Mi intención es ser para siempre un jugador de los Nuggets” declara simplemente el serbio, en pleno Media Day. “En realidad, no pienso realmente [en mi extensión]. Creo que todas estas historias de extensión vienen como una recompensa, como algo natural en el deporte. Sobre todo en la NBA actual, donde vemos el salary cap aumentar sin parar, y todo lo demás…“

El objetivo: “Lograr algo”

Nikola Jokic, 30 años este año, permanece bajo contrato garantizado en Denver hasta 2027 (con 114,2 millones de dólares por embolsar de aquí a entonces). Triple MVP, también se deja la posibilidad de ver en qué dirección va su franquicia, mientras que esta ha hecho lo necesario para aportarle refuerzos este verano. ¿Y así permitirle conseguir su segundo título de la NBA?

“Bruce [Brown] está de vuelta, ganamos con él y hay que salvar su carrera de nuevo…” ironiza primero, respecto al trabajo estival de sus dirigentes. “También tenemos a Cam [Johnson] y Jonas [Valančiūnas], muchos chicos nuevos, [DaRon] Holmes que está en buena salud… Así que veremos, hay una energía nueva y es como un nuevo comienzo para nosotros. Espero que podamos lograr algo.“

Eliminados por el Thunder, futuro campeón, en semifinal de conferencia, los Nuggets han decidido sacrificar a Michael Porter Jr, al tiempo que hicieron limpieza en las oficinas, para darse los medios de dar un salto colectivamente.

