Gracias en especial a sus segundas líneas como Alex Caruso, Isaiah Joe y Jared McCain, el Thunder se impuso 118-102 ante unos Wolves que se derrumbaron al final del tercer cuarto.

Sin período de tanteo: el Thunder arrancó con un 9-0 apoyándose en el dominio de la dupla Holmgren-Hartenstein. En el bando contrario, Anthony Edwards fue anulado por Holmgren y llegó a lanzar un airball. Los Wolves jugaron demasiado abiertos, alternando tiros errados y pérdidas de balón. Hubo que esperar la entrada de Ayo Dosunmu para que Minnesota entrara verdaderamente en el partido y, sobre todo, en la zona.

El Thunder controla, Minnesota reacciona

El exbase de los Bulls aportó en ambos lados de la cancha, y su agresividad hacia el aro permitió a Minnesota recortar distancias. En el lado contrario, el Thunder falló muchos tiros en transición y los Wolves igualaron el marcador. Tras 12 minutos, OKC lideraba 23-22.

#Deportes | Oklahoma City Thunder ratifica su liderato ante Minnesota Timberwolves y suman ocho victorias seguidas



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El partido se volvió más irregular, lo que favoreció a los Wolves: Bones Hyland aprovechó una buena pantalla de Gobert para ponerse por delante, y fue Dosunmu, con 4 de 4 en tiros, quien consolidó esa ventaja (27-25). La dupla Holmgren-Hartenstein retomó su dominio en la pintura, pero Minnesota se apoyó en tres escoltas para desestabilizar al Thunder.

Con SGA en apuros, el Thunder recurrió a sus tiradores: Jared McCain e Isaiah Joe devolvieron la ventaja a OKC (43-37) en respuesta a un Julius Randle desatado. Tras un gran tramo de Ayo Dosunmu (con un 100% en tiros), Anthony Edwards despertó con dos triples consecutivos y los Wolves se pusieron dos posesiones arriba (51-47). En el descanso, SGA solo sumaba 4 puntos con 2 de 10 en tiros, y Minnesota mandaba 53-47.

El Thunder vira el partido en el tercer cuarto

Para arrancar la segunda mitad, SGA reapareció desde el triple, aunque seguía siendo anulado cerca del aro. Donte DiVincenzo, discreto hasta ese momento, buscó el camino al aro y Minnesota mantuvo su ventaja (61-55). Los Wolves defendieron muy arriba, sin conceder canastas fáciles.

Con Randle intratable en el otro extremo de la cancha, Minnesota se escapó (68-59), hasta que Edwards volvió a caer en sus vicios y OKC aprovechó (68-66). Bajo el aro, Rudy Gobert fue bloqueado por Gilgeous-Alexander, quien le agarró el brazo. Los árbitros no pitaron la falta, y Joe castigó desde lejos para igualar (71-71).

Shai Gilgeous-Alexander's 20-point streak stays alive 👏 pic.twitter.com/9O9Ky6Dmzd — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 15, 2026

Los Wolves volvieron a caer en sus errores con demasiadas acciones individuales, y el Thunder firmó un parcial de 9-0 para ponerse al frente, que se convirtió en un 25-9 de cabeza para llegar al inicio del cuarto cuarto con 11 puntos de ventaja (91-80). Isaiah Hartenstein se creyó Jokic y repartió asistencias a la espalda para los triples de McCain. El exjugador de los Sixers hizo mucho daño y puso 15 puntos de renta a siete minutos del final (100-85).

El único aliciente del tramo final fue saber si la racha de SGA continuaría. La respuesta fue afirmativa, con tiros muy complicados encima de Edwards. Tras su punto número 20, pudo retirarse mientras el Thunder se imponía 116-103 para su octava victoria consecutiva.

La canasta de SHAI frente Antman 😲



‼️Así ha conseguido alcanzar los 20 PTS en el desenlace de la victoria de los Thunder ante Minnesota. https://t.co/iYHqG84xXk pic.twitter.com/E2UPRQXUNW — NBASpain (@NBAspain) March 15, 2026

Lo que hay que retener

El regreso de Hartenstein. Con seis rebotes en los dos primeros minutos, Isaiah Hartenstein tranquilizó a todos, y los Wolves pudieron comprobar que el interior del Thunder tiene muy buenas manos. Al inicio del cuarto cuarto distribuyó asistencias de lujo en el pick-and-pop. Su cero en puntos quedó compensado por 12 rebotes y 3 asistencias.

Un banquillo decisivo. Entre los tres, Alex Caruso, Isaiah Joe y Jared McCain sumaron 47 puntos. La profundidad de rotación del Thunder sigue siendo uno de sus grandes puntos fuertes, y aun sin Jalen Williams, Mark Daigneault puede variar los quintetos para encontrar la fórmula adecuada.

Los Wolves, incorregibles. Entre las pérdidas de balón y la tendencia al juego individual, los Wolves se dispararon en el pie al final del tercer cuarto. Rudy Gobert apenas vio el balón, y Anthony Edwards cortó el ritmo ofensivo con aislaciones ante dos o incluso tres defensores. Una derrota que refleja toda su temporada.

La racha continúa. Muy errático con 7 de 22 en tiros, Shai Gilgeous-Alexander tuvo que sufrir para llegar a los 20 puntos. Parecía que su racha histórica estaba a punto de terminar, pero con un tiro libre a menos de dos minutos del final, logró prolongarla.