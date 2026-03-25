¿Y si hubiéramos visto la mejor versión de Jalen Williams esta temporada… en lo que no era más que su partido de regreso? La pregunta puede sorprender, pero no tiene nada de ilegítima visto el partido del alero del Thunder en la cancha de los Sixers. Limitado todavía a veinte minutos de juego, Jalen Williams fue muy convincente, con una línea estadística completa (18 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes) y un impacto evidente.

Como si nunca se hubiera ido

Lastrado desde el inicio de temporada por las lesiones, “J-Dub” no pareció un jugador falto de ritmo. Y su bandeja acrobática y aérea al inicio del segundo cuarto no tenía nada de un jugador con el menor temor tras haber sufrido dos lesiones en los isquiotibiales en los últimos meses.

Cason Wallace shovels it to Jalen Williams for the layup! #ThunderUp



pic.twitter.com/MnO94VFRq5 — SleeperThunder (@SleeperThunder) March 23, 2026

“Tenía muy buena pinta, con mucha fuerza”, destacó el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. “Parecía en ritmo. Hay que felicitarle primero por todo el trabajo que realizó durante su ausencia. Y antes de volver al juego, pasa por las manos de mucha gente: el cuerpo médico, los entrenadores… Todo el mundo hizo un trabajo estupendo para que estuviera listo, porque no ha perdido nada.”

Incisivo en sus ataques al aro, pero también espectacular con un pase láser a ciegas para Jared McCain en el último cuarto, Jalen Williams recordó el nivel All-Star y All-NBA que había mostrado la temporada pasada. El jugador de 24 años terminó incluso como máximo asistidor del Thunder con seis repartos, en un partido donde el juego colectivo del campeón vigente volvió a brillar.

Una muñeca por fin completamente recuperada

“Tenemos un equipo muy bueno, así que no tuve que hacer demasiado”, reaccionó Jalen Williams justo tras el buzzer final. “Jugamos juntos, y eso es lo más fácil cuando vuelves. Todo el mundo juega de forma altruista, así que es muy fácil encontrar tu lugar y recuperar la forma.”

Jalen Williams in his return to the Thunder lineup tonight after a 16-game absence:



18 points on 8-of-14 FG

4 rebounds

6 assists

20 minutes

WIN pic.twitter.com/sRxpAIFtla — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 24, 2026

Esta progresión también se notó en su tiro, en dificultades en 2025-26 tras su lesión en la muñeca, por la que fue operado el verano pasado. El alero apareció confiado, con un gesto más fluido que en sus anteriores salidas.

“Se siente muy bien volver a estar en la cancha”, sonrió ante la prensa. “He intentado tomarlo de forma positiva. Me siento mejor con la muñeca que nunca. Es un gran obstáculo que he logrado superar, creo. Es como si todo hubiera vuelto a la normalidad, y eso es genial.”

El momento perfecto

Para Oklahoma City, este regreso al 100% llega en el momento justo. Inmerso en una buena racha de 12 victorias, el Thunder puede permitirse reintegrar a Jalen Williams a su ritmo, mientras otros jugadores como Ajay Mitchell, Aaron Wiggins o Isaiah Joe han cubierto el hueco con calidad. El regresado puede ahora ir cogiendo ritmo mientras se mantiene fresco de cara a los playoffs.

“Creo que lo que más me ayudó a sentirme involucrado es que la franquicia me permitió viajar con el equipo”, explicó. “Cuando estás lesionado y tienes que quedarte en casa durante las salidas, es bastante duro de vivir. No estás en contacto con el grupo, te sientes un poco al margen. Poder hacer mi rehabilitación de viaje y estar todo el tiempo con los chicos fue realmente genial. Fue estupendo ver a los chicos hacer cosas que no se les piden habitualmente y desarrollarse en esa situación.”

En el Thunder, en cualquier caso, ciertas cosas claramente no han cambiado. Jalen Williams tuvo bastantes dificultades para mantener la compostura durante su entrevista de postpartido mientras sus compañeros liberaban tensión a su alrededor. Una presión sin duda aún algo mayor para los rivales del campeón vigente si Oklahoma City llega lanzado, con su lugarteniente de vuelta a su mejor nivel…