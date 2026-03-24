El Thunder aprovechó su visita a una Filadelfia muy mermada para continuar su buena racha. El campeón vigente se impuso 123-103 con total control, en un partido decidido desde el primer período. Visto con perspectiva, fue ya en el primer cuarto cuando el Thunder inició su trabajo. Los Sixers apuestan casi exclusivamente por el tiro exterior para arrancar el encuentro. La estrategia funciona un tiempo, pero toca sus límites cuando se acumulan más pérdidas de balón que triples anotados.

Dominio desde el primer cuarto

OKC aumenta rápidamente la presión defensiva, empujando al rival a cometer errores o a los brazos de Chet Holmgren, ya con tres tapones tras siete minutos de juego. Y aunque Shai Gilgeous-Alexander está algo menos afinado de lo habitual, Jared McCain se encarga de hundir a sus excompañeros. El ex-Sixer anota dos triples consecutivos nada más entrar para llevar la diferencia por encima de los diez puntos.

Jared McCain hits 2 quick threes in his return to Philly 🔥 pic.twitter.com/QKigRpLzOL — NBA (@NBA) March 23, 2026

El daño está hecho en el descanso. Los jugadores de Mark Daigneault son implacables y actúan como una constricción. Apretando el nudo lenta pero firmemente, Oklahoma City hace descarrilar por completo a Filadelfia, obligada a los recursos individuales en medio de los errores. Y como el acierto desaparece, los visitantes se escapan, incluso sin brillar en ataque. Basta un buen pasaje de Jaylin Williams desde el banquillo (12 puntos con 4/5 desde el triple en el descanso) y un parcial de 17-4 al final del segundo cuarto para que el Thunder se instale definitivamente: 65-43 en el descanso y dominio absoluto.

El Thunder gestiona, Edgecombe responde

Como ocurrió unos días antes en Brooklyn, Oklahoma City puede permitirse gestionar rápidamente. La reserva de talento enfrente es algo mayor esta vez, y Filadelfia no pone la otra mejilla. El acierto exterior regresa por fin y todo el mundo arrima el hombro: Justin Edwards, Marjon Beauchamp, VJ Edgecombe e incluso Andre Drummond. El protagonista es Edgecombe, que asume su rol de líder suplente ante la ausencia de los habituales referentes de los Sixers (35 puntos con 14/28, 6 rebotes, 4 asistencias).

VJ Edgecombe 35 PTS, 6 REB, 4 AST, 14/28 FG, 7/15 3FG, 0 FTS, 62.5% TS vs Thunder pic.twitter.com/TXsvdo95uy https://t.co/ukJSyeAZKG — Basketball Performances (@NBAPerformances) March 24, 2026

Pero hace falta más para hacer dudar a Oklahoma City, especialmente con el regreso de Jalen Williams de su lesión y con Gilgeous-Alexander al quite. “SGA” alcanza su habitual cifra de 20 puntos en el tercer cuarto y responde al rookie de Philly con 11 puntos con 5/5, 3 rebotes y 3 asistencias en el único tercer período antes de retirarse a descansar, con la sensación del deber cumplido.

La diferencia oscila entre los 15 y los 20 puntos, al ritmo de los ataques de Edgecombe. Pero Jalen Williams y Chet Holmgren, mantenidos en pista para acompañar a los suplentes, aseguran una nueva victoria para Oklahoma City, la decimosegunda consecutiva.

🏀 MONDAY'S FINAL SCORES 🏀



Brandin Podziemski's double-double propels the @warriors to victory in overtime!



Moses Moody: 23 PTS

Kristaps Porzingis: 22 PTS

Gary Payton II: 17 PTS (8-8 FGM), 2 STL

Gui Santos: 16 PTS, 6 REB, 5 AST, 2 STL

Draymond Green: 11 PTS, 7 AST, 3 STL https://t.co/BxIYDeaowE pic.twitter.com/8rYA3zgLxe — NBA (@NBA) March 24, 2026

Lo más destacado

El Thunder rodó. Oklahoma City mostró su cara de grande, cercana a la del inicio de temporada, cuando el campeón de 2025 desplegaba su baloncesto como un verdugo implacable. Sin estar brillante, OKC juega a su ritmo y acelera cuando hace falta, como en la primera mitad, rozando la demostración (53,3% en tiros de campo con un 11/22 en triples frente al 40,5%, 19 asistencias en 24 tiros convertidos, 11 pérdidas de balón para los Sixers). Antes del último cuarto, los visitantes contaban incluso más tapones (10) que faltas (8).

Jalen Williams logra su regreso. Tras 16 partidos de ausencia, el alero no pareció necesitar tiempo para ponerse a punto. Williams apareció explosivo y confiante, con 18 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes en 21 minutos de juego. Un potencial plus enorme para el tramo final de la temporada de OKC.

El Este, cada vez más abierto. Con esta derrota, los Sixers refuerzan aún más el pelotón entre el 5.º y el 10.º puesto de la Conferencia. Toronto, 5.º, solo cuenta con tres partidos de ventaja sobre Charlotte, 10.º. Y Filadelfia tendrá que pelear para intentar evitar el play-in, con un partido de desventaja ahora sobre los Hawks, 6.º. El regreso de las estrellas del equipo, empezando por Paul George, que ha cumplido su suspensión, debería ser un gran alivio.