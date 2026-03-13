Récord histórico para Shai Gilgeous-Alexander, con su partido número 127 consecutivo anotando 20 puntos o más, mientras que el Thunder remontó ante Boston en el último segundo gracias a los tiros libres de Chet Holmgren.

A pesar de las ausencias de tres jugadores importantes, los Celtics de Jaylen Brown (34 puntos) pusieron en aprietos al Thunder antes de caer 104-102 en Oklahoma City. Con 35 puntos, Shai Gilgeous-Alexander entra en la historia con su partido número 127 consecutivo anotando 20 puntos o más, superando el histórico récord de Wilt Chamberlain establecido en 1963.

Shai Gilgeous-Alexander scores 20 points for 127th straight game, breaking Wilt Chamberlain's record https://t.co/KVSH4PSBff — The Associated Press (@AP) March 13, 2026

El Thunder da el golpe en el último suspiro

Para esta última etapa de una gira de tres partidos fuera de casa, los Celtics no contaron con Jayson Tatum, descansado por decisión técnica, ni tampoco con Derrick White ni Nikola Vucevic. Como consecuencia, Payton Pritchard recuperó un puesto en el quinteto inicial junto a Brown, Sam Hauser, Baylor Scheierman y Neemias Queta.

Boston entró bien al partido gracias a un Pritchard agresivo desde el inicio y a un juego colectivo eficaz. Jaylen Brown asumió rápidamente sus responsabilidades ofensivas mientras que el banquillo de los Celtics se mostró particularmente activo. Para contrarrestar a Ajay Mitchell, Hugo Gonzalez y Ron Harper Jr. aportaron puntos valiosos desde el banquillo, lo que permitió a Boston terminar el primer cuarto por delante (28-27).

El segundo cuarto confirmó la buena dinámica de los visitantes. Jordan Walsh y Luka Garza inyectaron energía, y la circulación de balón de los Celtics generó serios problemas a la defensa de Oklahoma City. El banquillo de Boston brilló y contribuyó decisivamente a mantener la ventaja. A pesar de la progresiva escalada de Shai Gilgeous-Alexander, Boston conservó una pequeña renta al descanso gracias a un triple de Pritchard sobre la bocina, llegando al intermedio con un 59-56.

A la vuelta de vestuarios, el encuentro siguió muy igualado. Brown continuó liderando el ataque de los Celtics mientras que Sam Hauser y Baylor Scheierman aportaron su puntería desde el perímetro. Fue en el tercer cuarto cuando Gilgeous-Alexander entró en la historia al llegar a los 21 puntos en el partido. A pesar de ello, Boston aguantó el envite del Thunder y afrontó el último cuarto con una pequeña ventaja, 83-80.

El cuarto período se convirtió en un auténtico pulso con dos grandes defensas en acción. Ambos equipos encadenaron posesiones complicadas y tiros fallados. Brown mantuvo a los Celtics en el partido, especialmente al convertir tres tiros libres tras una falta en el acto de lanzar de tres. Pero Gilgeous-Alexander respondió en los momentos decisivos con varios tiros de media distancia.

SGA HAS PASSED WILT FOR THE LONGEST 20+ POINT STREAK IN NBA HISTORY 🚨



Shai: 127

Wilt: 126 pic.twitter.com/Fftlo3ISrY — NBA (@NBA) March 13, 2026

A menos de un minuto para el final, Brown igualó a 100-100 desde la línea de tiros libres. Gilgeous-Alexander devolvió la ventaja a Oklahoma City con un espléndido tiro de media distancia, antes de que el alero de los Celtics replicara con un difícil lanzamiento para volver a igualar el marcador, 102-102, a 23 segundos del final.

La decisión llegó en la última posesión. Tras un triple fallado de Alex Caruso, bien encontrado por SGA, Chet Holmgren capturó el rebote ofensivo y logró una falta a menos de un segundo del final. El pívot del Thunder convirtió sus dos tiros libres para dar la ventaja definitiva a Oklahoma City (104-102). Restaban 0,9 segundos en el reloj. En el saque de banda, Payton Pritchard intentó un triple para forzar la prórroga, pero el balón se quedó corto. Victoria final del Thunder, de nuevo en el último instante, la séptima consecutiva.

Lo que hay que recordar

SGA en la historia. Por 127ª vez consecutiva, Shai Gilgeous-Alexander superó la barrera de los 20 puntos en un partido. Lo consiguió con un tiro de media distancia desde seis metros en mitad del tercer cuarto, y el Paycom Center le tributó una enorme ovación con cánticos de “MVP, MVP, MVP” en el tiempo muerto siguiente. SGA arrebata así un récord con 63 años de antigüedad a Wilt Chamberlain.

Boston impresiona. Los Celtics no merecieron perder, ya que Jaylen Brown y sus compañeros demostraron un enorme nivel durante 45 minutos. Sin Tatum, White ni Vucevic, el juego colectivo fue notable y, a pesar de la derrota, los Celtics salen reforzados de este partido.