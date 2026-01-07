A pesar de tres reveses ante los Spurs, nadie imaginaba tal frenazo para el campeón vigente. Tan dominante desde el inicio de temporada, Oklahoma City sin embargo acaba de encadenar dos derrotas, al final de un partido cerrado en Phoenix, y luego sobre todo en casa ante Charlotte, que se marchó de Oklahoma con una victoria contundente.

Un desafío más que superar

Es el primer tropiezo para el Thunder desde el título NBA logrado en junio. A pesar de la ausencia de Jalen Williams, los compañeros de Shai Gilgeous-Alexander habían tomado ventaja sobre la competencia al inicio del ejercicio, antes de ver esta diferencia fundirse, mientras que un cuarteto Spurs-Nuggets-Rockets-Lakers se mantenía listo para aprovecharlo.

BREAKING: The Thunder just lost by 27 points at home to the 12–23 Hornets.



They are now 6-6 in their last 12 games. pic.twitter.com/yDE25gv428 — NBACentral (@TheDunkCentral) January 6, 2026

La hora ya es de la reacción, y Shai Gilgeous-Alexander sabe que es a él a quien le toca impulsar el rebote, como lo hace en la cancha, sin ceder al pánico. “Quedan muchos partidos por jugar en la temporada. Hemos ganado mucho y también hemos perdido grande. Hay noches que serán difíciles y otras que serán formidables. Pero pase lo que pase, hay que intentar progresar en el siguiente partido. Creo que eso es lo que te permite, por así decirlo, tener carácter. Es duro, está claro, pero es lo que hacen los mejores equipos, y es lo que intentamos ser”, recordó. “Cuando ganas un título y comienzas la temporada como lo hicimos, forma parte del juego. Creo que eso te ofrece una ocasión única de realmente mejorar gracias a eso. Es un privilegio en términos de competición ser un equipo al que los demás tienen ganas de enfrentar”.

Oklahoma City no está acostumbrado a atravesar este tipo de turbulencias. La temporada pasada ya, se temía que un primer traspié hiciera explotar la dinámica. Sin embargo, cuando la adversidad realmente golpeó —con un Game 7 por ganar contra Denver en semifinal de conferencia, luego otro Game 7 para concluir ante unos Pacers privados de Tyrese Haliburton— el Thunder supo responder presente.

La justa respuesta que dar

Mark Daigneault no pedirá menos hoy, después de haber visto a su grupo caer seis veces en sus últimas doce salidas. Como lo recordó SGA, este pasaje debe servir de revelador. “Te fuerza a elevarte para enfrentar eso, y si lo logras, entonces realmente puedes salir más fuerte y habiendo progresado. Si no lo haces, pagas el precio. Así que debemos sacar las lecciones de estos partidos”, notó el entrenador.

OKC went 24-1 in their first 25 games.



They are 6-5 since then. pic.twitter.com/7Q1Y96KWOf — StatMuse (@statmuse) January 5, 2026

Chet Holmgren, él, llama a una lectura medida: no todo es para tirar, especialmente porque varios elementos importantes faltaban ante Charlotte, como Alex Caruso e Isaiah Hartenstein (así como Jaylin Williams).

“Hay que abordarlo con la seriedad que se impone”, precisó el interior. “No podemos simplemente barrer eso, de un revés de mano, borrar el vídeo y pasar a otra cosa, pero tampoco podemos reaccionar de manera excesiva y dejarnos invadir por las emociones ligadas a una derrota que a nadie le gusta sufrir. No hay que dejar que todo eso tome el control y entrenar con un mal estado de ánimo (…). Debemos mirar la situación objetivamente y designar los ámbitos en los cuales podemos mejorar (…). Hay que mirarse primero a uno mismo. Creo mucho en eso. Debo ser mejor, y estoy seguro de que todos tienen el mismo sentimiento”.

Y Shai Gilgeous-Alexander añade para temporizar a su vez: “Cuando perdemos un partido, es en general por los detalles, sobre todo con el roster que tenemos. Muy a menudo, no perdemos por falta de talento, sino por esas pequeñas cosas, y es lo que te hace ganar en esta liga“. Como ante Charlotte, OKC será favorito de nuevo esta noche, con la recepción del Jazz. Esta vez, los líderes serán esperados, tanto en la intensidad como en la capacidad de poner las cosas en su lugar.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.