¿Quién logrará detener a los Oklahoma City Thunder? En gestión total, Shai Gilgeous-Alexander y sus compañeros pulverizan la liga con 10 victorias consecutivas y mantienen el récord de Golden State en su punto de mira.

Campeones vigentes, los hombres de Mark Daigneault no tienen absolutamente ninguna intención de detenerse ahí. Esta temporada, el plantel de OKC parece más fuerte que nunca. La franquicia acaba de encadenar una décima victoria consecutiva en la NBA al imponerse: 113-105 ante los Wolves de Anthony Edwards (31 puntos).

De manera sorprendente, SGA permaneció en las canchas en el último cuarto para confirmar la victoria con más de 40 puntos. Una excepción casi, ya que el jugador normalmente descansa al final del partido. Por cierto, el canadiense domina la liga en número de puntos anotados incluso si solo contabilizamos sus 3 primeros cuartos (552 puntos).

Shai Gilgeous-Alexander 40 PTS, 6 AST, 6 REB, 3 STL, 12/19 FG, 15/17 FT vs Wolves https://t.co/rVKiA911Go pic.twitter.com/gVCBERntX7 — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 27, 2025

OKC en camino hacia un récord histórico

Desde el inicio de temporada, el Thunder alinea un balance fuera de lo normal de 18 victorias por solo 1 derrota. Fue contra Portland, el 6 de noviembre, donde fueron dominados por 2 pequeños puntos: 121-119. Desde entonces es un torrente de victorias y nada muestra que esto vaya a detenerse.

Según las estadísticas, OKC estaría en camino de batir el récord histórico de Golden State de la temporada 2015-2016 con 73 victorias y 9 derrotas. Como recordatorio, los Warriors representan la última dinastía que arrasó en la liga con los Splash Brothers: Stephen Curry y Klay Thompson.

The Thunder are now 18-1, and Jalen Williams still hasn’t made his season debut yet.



Oklahoma City is currently on pace to break the NBA’s all-time record for most wins in a season, plus best net rating ever.



The defending champs are a true juggernaut.pic.twitter.com/6stAvvqvXz — Evan Sidery (@esidery) November 27, 2025

Aunque esto es solo el inicio de temporada, un nombre hace pensar que Oklahoma podrá mantener este ritmo: Jalen Williams. El gran artífice de la victoria del título la temporada pasada, todavía no ha pisado las canchas este año. El alero All-Star de 24 años que promediaba más de 21 puntos por partido la temporada pasada tendrá un impacto positivo enorme a su regreso, previsto para principios de 2026.

James Harden tiene el destino de OKC en sus manos

Todavía muy bien encaminado esta temporada, OKC está en competición con los Spurs para ganar la NBA Cup. Con la gestión de sus efectivos, no hay duda de que también son los grandes favoritos para ganar el campeonato NBA una vez más. Sin embargo, para consolidar una dinastía, hay que apuntar a largo plazo.

El plantel del Thunder ya es muy joven pero podría rejuvenecerse aún más la próxima temporada. Efectivamente, los dirigentes de Oklahoma también gestionan excelentemente bien entre bastidores. En un traspaso pasado, recuperaron la primera selección del próximo Draft de los… Los Angeles Clippers.

Un equipo muy mal parado esta temporada y que podría heredar un muy buen sorteo en la lotería. Una oportunidad para OKC que podría terminar con uno de los mejores jugadores del próximo Draft cuando ya dispone de un plantel extremadamente bien surtido.

El resto de la Liga está absolutamente aterrorizado ante esta idea. Para salvarlos de una nueva dinastía, un solo hombre es señalado, el veterano James Harden. Nuevo director de juego de los Clippers, el MVP 2018 explota las anotaciones esta temporada y espera mantener a su franquicia de Los Angeles en lo más alto de la clasificación. Lejos de los mejores lugares en la lotería del Draft 2026.

James Harden this season:



27.8 PPG

5.8 RPG

8.4 APG

64.3 TS% (career-high as a starter)



Averaging his most PPG since 2020. pic.twitter.com/LpviPXRQkh — StatMuse (@statmuse) November 25, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.