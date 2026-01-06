Seis victorias por seis derrotas. Es el balance del Thunder desde esta semifinal perdida ante los Spurs en la NBA Cup, y esta noche, el campeón NBA tocó fondo con una derrota de 27 puntos en casa ante los Hornets. Esta derrota, la primera ante una formación del Este, no se parece a un simple traspié.

El Thunder muestra verdaderas señales de debilidad

Perder en el último segundo en Phoenix, contra un pretendiente a los playoffs, se puede explicar. Ser humillado en casa por un equipo ampliamente por debajo de la barrera del 50% de victorias, mucho menos. Las últimas semanas ya dejaban entrever fisuras, pero nada tan brutal.

“Esta noche, claramente hicimos más cosas mal que bien, así que la lista de puntos negativos será más larga que de costumbre”, reconoce Shai Gilgeous-Alexander. “No creo que hayamos puesto la energía necesaria, ni hecho los esfuerzos múltiples, todas esas cosas ligadas a la intensidad, de ambos lados de la cancha. Desde el inicio, teníamos la impresión de que estaban un escalón por encima de nosotros, ofensivamente y defensivamente. Y en general, no es una buena receta”.

Alex Caruso no estaba, e Isaiah Hartenstein sigue en la enfermería, pero OKC siempre supo compensar este tipo de ausencia. Lo vimos al inicio de temporada cuando el equipo sobrevolaba la NBA sin Jalen Williams.

Una “obra en curso”

Pero justo en el momento en que todos los veían acercarse al récord de victorias en temporada regular, el Thunder muestra verdaderas señales de debilidad.

“Simplemente atravesamos una mala serie de partidos en este momento”, prosigue SGA. “Todo es una obra en curso. Todavía no somos el equipo que queremos ser al final de la temporada, estamos lejos de ello. Y deberemos ser mucho mejores si queremos alcanzar nuestros objetivos, exactamente como en el mismo período el año pasado. La liga progresa constantemente, al igual que nosotros como grupo. Hay que evolucionar con eso, sino nos quedamos atrás”.

Desde el banquillo, Mark Daigneault primero quiere felicitar al adversario, Charlotte. “Siempre doy crédito al adversario. Nunca quiero reducir eso únicamente a nosotros. Llegaron con un verdadero objetivo, asestaron el primer golpe y mantuvieron el pie en el acelerador durante la mayoría de los 48 minutos. Claramente fueron el equipo más preparado desde el inicio. Hicimos un pequeño regreso al final del primer cuarto, pero globalmente, esos 48 minutos les pertenecen. Merecen totalmente esta victoria”.

Luego, sobre el mal momento de su equipo, lo toma como una prueba, una prueba. Todos los equipos pasan por eso, y es la manera de responder lo que permite conocer mejor al grupo.

“Siempre hay momentos en una temporada NBA donde el viento está a tu favor, y otros donde está de frente. Cuando el viento está a tu favor, hay que permanecer humilde y seguir progresando. Cuando está de frente, hay que aguantar, mostrar resiliencia y dureza mental, permanecer unidos y concentrarse en los elementos controlables de la ejecución para cambiar la trayectoria. Es lo que vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho”.

