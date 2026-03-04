Esta noche, Josh Giddey se reencontró con sus excompañeros del Thunder, y seguramente sintió algo. Mientras sus Bulls tienen la mirada puesta en el Draft después de desmantelar su plantilla, OKC parte como favorito para revalidar su título.

In today's win, Josh Giddey (20p, 14r, 10a) recorded his 15th career triple-double in the regular season with the Bulls, tying Scottie Pippen for the second-most in franchise history.

Only Michael Jordan (28) has more



El largo camino del Thunder

Sin embargo, hace siete años, el Thunder también decidió desmantelar su plantilla para reconstruir alrededor de Shai Gilgeous-Alexander, un joven escolta que nadie imaginaba que llegaría a convertirse en el mejor jugador del mundo. Además, en el intercambio con los Clippers, Oklahoma City recuperó un buen número de primeras rondas del Draft que utilizaron para hacerse con Jalen Williams, convertido en el lugarteniente número uno de “SGA”…

“Cada situación es diferente, así que no sé si algo es replicable”, explicó el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Los contextos evolucionan según un millón de factores. Nuestro éxito es fruto de mucho trabajo, especialmente el de nuestros jugadores. Pero también hemos tenido mucha suerte, y eso lo tengo muy presente antes de dar consejos o hablar desde una posición que no sería apropiada.”

Una reconstrucción sin hoja de ruta clara

Antiguo entrenador del Thunder, Billy Donovan se enfrenta a una dirección que navega sin rumbo fijo, sin una columna vertebral real. Sin embargo, los Bulls parecen querer reconstruir alrededor de Josh Giddey y Matas Buzelis. Es un punto de partida modesto, pero con algo de suerte en el Draft, la franquicia podría intentar dar un paso adelante…

“Estamos en una fase de reconstrucción”, recuerda Billy Donovan. “Muchas cosas dependen también de la suerte. Hay que desarrollar a los jugadores que ya están en la organización. Tienen que seguir progresando. Hace falta una excelente cohesión de grupo. Los jugadores deben tener la mentalidad y el espíritu competitivo que se ajusten a lo que quieres ser como equipo.”

Para Mark Daigneault, no hay duda: hace falta una parte de suerte. “Su situación es diferente a la nuestra, como la de cualquier otro equipo. Se necesita suerte en distintas formas, y nosotros la tuvimos.” Tras elogiar la calidad del reclutamiento y la formación de Oklahoma City, Billy Donovan también recordó que nadie anticipó que el Thunder lograría el título tan rápidamente: “Probablemente ocurrió más rápido de lo que ellos mismos esperaban.”