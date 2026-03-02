En el corazón de una pequeña salida ofensiva para su formación (8/39 en triples…), brilló de nuevo. En Dallas, “SGA” una vez más llevó a los suyos con sus 30 puntos con 12/20 en tiros con los Warriors. Una salida por cierto ligeramente por debajo de su producción habitual.

SGA supera a Wilt Chamberlain de visitante

Pero la estrella del Thunder anotó suficiente para firmar su 59º partido consecutivo de visitante con al menos 20 puntos. Supera así a la leyenda Wilt Chamberlain, quien había establecido el récord durante la temporada 1961/62.

“Es obviamente un excelente jugador de visitante. No hay realmente diferencia en su juego, ya sea en casa o de visitante. Es cierto nivel que algunos jugadores alcanzan: esta capacidad de ser eficiente de manera constante en todos los entornos. Tenemos muchos tipos así en su rol, pero él claramente forma parte”, reacciona su entrenador Mark Daigneault.

Most consecutive road games scoring 20+ PTS:



59 — Shai Gilgeous-Alexander

58 — Wilt Chamberlain pic.twitter.com/V6w0iMbP3K — StatMuse (@statmuse) March 2, 2026

¿Cita el 9 de marzo?

“SGA” se acerca a otro récord de Wilt Chamberlain. El jugador del Thunder acaba de firmar su 123º partido consecutivo con al menos 20 puntos. El Hall of Famer, él, había llegado a 126 partidos seguidos en los años 1960.

Después de haber anotado 17 puntos en el último partido de la temporada regular 1960/61, el hombre de los 100 puntos había anotado al menos 20 puntos durante la integralidad de la temporada siguiente (80 partidos jugados en la época), luego durante los primeros 46 del ejercicio 1962/63, antes de un partido con solo 6 puntos, el 20 de enero de 1963, acortado después de solo cuatro minutos disputados… ¡porque había sido expulsado tras dos faltas técnicas!

Se imaginaba al canadiense apoderarse de este récord alrededor del 20 de febrero. Solo que, una lesión en los abdominales lo mantuvo apartado de las canchas por varias semanas. Si no pierde otro partido de aquí a entonces, y mantiene por supuesto esta dinámica ofensiva, “SGA” podría adjudicarse este récord el 9 de marzo próximo durante la recepción de los Nuggets.