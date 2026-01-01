Los Boston Celtics optaron por la experiencia y la madurez competitiva al utilizar la selección número 28 del Draft de la NBA 2025 —encabezado por Cooper Flagg— para apostar por Hugo González. El joven talento formado en el Real Madrid, integrante del Equipo de Jugadores Jóvenes de la Liga ACB 2024-25, debutó con el conjunto blanco con apenas 16 años, un aval temprano de su proyección y carácter profesional.

Hugo González y la sorprendente importancia en Boston Celtics

A pesar de las dudas iniciales sobre su capacidad para aportar de inmediato a un equipo que necesitaba profundidad, Hugo González ha demostrado que sí puede, pese a ser uno de los jugadores más jóvenes de la clase Draft NBA de 2025.

Los 30 minutos de Hugo González ante Portland 🇪🇸😤



☘️13 puntos

☘️6 rebotes

☘️3 asistencias

☘️2 robos



Creciendo cada noche. pic.twitter.com/9lI3hHEgoE — NBASpain (@NBAspain) December 29, 2025

El joven español formado en la cantera del Real Madrid ha participado en 26 de los 31 partidos de los Boston Celtics esta temporada, promediando 14,8 minutos por juego. La curva de adaptación fue evidente al principio dentro del complicado engranaje de Mazzulla: hasta el 2 de diciembre, sus números reflejaban un rol limitado, con apenas 2,6 puntos en 11,8 minutos por encuentro.

Sin embargo, desde el 3 de diciembre, González ha mostrado un crecimiento notable, desempeñándose casi como un jugador distinto. En sus últimos 10 partidos, promedia 7,3 puntos y 5,2 rebotes en 19,5 minutos por juego. Además, ha superado la barrera de los 10 puntos en cuatro ocasiones y ha registrado un par de actuaciones con dobles dígitos en rebotes ante India Pacers y Toronto Raptors, consolidándose como una pieza cada vez más confiable para el equipo.

Celtics under 20 who've recorded a double-double:



Hugo Gonzalez

Jayson Tatum



That's it. That's the list. pic.twitter.com/saVsIMhG4O — Boston Celtics (@celtics) December 26, 2025

Uno de los canteranos top del Real Madrid junto a Luka Doncic

Hugo González y Luka Doncic representan dos generaciones distintas unidas por un mismo origen: la cantera del Real Madrid. Doncic llegó al club blanco siendo un niño procedente de Eslovenia y, bajo la estructura formativa madridista, se convirtió en un jugador total que debutó con el primer equipo con solo 16 años, conquistó Europa y dio el salto a la NBA como una de las mayores promesas del baloncesto mundial.

Años después, Hugo González sigue ese camino desde la misma cantera blanca. El alero madrileño ha crecido dentro del sistema del Real Madrid destacando por su físico, intensidad defensiva y capacidad para aparecer en los momentos clave. Aunque su historia aún está en construcción en Celtics, las comparaciones surgen de manera natural: no por el estilo de juego, sino por el contexto que los rodea. La cantera blanca vuelve a demostrar que es un trampolín de élite, capaz de formar jugadores preparados para competir al máximo nivel, ya sea en Europa o en el escenario global.

El futuro de Hugo González a partir de datos

La consistencia ofensiva es uno de los puntos que deberá dar más importancia Hugo González en el segundo tramo de su temporada rookie y necesitará dar un paso adelante de cara a su año sophomore cuando ya esté de vuelta Jayson Tatum al sistema de Boston Celtics. Pero las estadísticas marcan que cuando Hugo González registra 10 puntos o 10 rebotes, la franquicia de Massachusetts tiene un balance de 4-1 en el casillero. Además, con el canterano del Real Madrid en pista, superan a sus rivales en 22,1 puntos por cada 100 posesiones durante el mes de diciembre.

El impacto de Hugo González va más allá de sus propias estadísticas: su presencia también ha potenciado a las estrellas del equipo. Jaylen Brown, por ejemplo, promedia 7,2 puntos adicionales por cada 75 posesiones y mejora su acierto desde el triple en 6,9 puntos porcentuales cuando comparte la cancha con González, en comparación con los 812 minutos jugados sin él.

El contenido que nos gusta.



☘️💚Casi un minuto de Hugo González en la victoria ante los Pacers.



6 puntos

11 rebotes

2 tapones

1 asistencia

1 robo



‼️37 MINUTOS en pista. pic.twitter.com/8rFiuKsVTI — NBASpain (@NBAspain) December 23, 2025

Estos números y detalles podrían marcar un papel clave en el futuro de los Boston Celtics. El equipo con más títulos en la historia de la NBA ocupa actualmente la tercera posición de la Conferencia Este, a pesar de haber comenzado la temporada bajo la incertidumbre de una aparente reconstrucción tras la grave lesión de Tatum. Sin embargo, en Boston no existen las “temporadas de transición”: el equipo seguirá buscando un buen desempeño en los playoffs, mientras desarrolla a jóvenes talentos como Hugo González, Neemias Queta, Jordan Walsh, Josh Minott y Baylor Scheierman, uno de los grandes amigos del internacional español dentro del vestuario.

Sin grandes cambios en la futura offseason de Celtics

Aunque surgieron rumores sobre una posible salida de Jaylen Brown, se espera que “The Jays” regresen al TD Garden, lo que indica que no se anticipan grandes cambios en el roster que dirige Joe Mazzulla de cara a la temporada 2026-27. Es probable que Anfernee Simons sea el único en salir, mientras que la continuidad de Derrick White podría quedar en duda, todo en busca de un pívot de referencia que cubra el vacío dejado por Al Horford y Kristaps Porzingis en el pasado.

Hugo González comenzará su segundo año de contrato rookie, valorado en 2,9 millones de dólares, tras haber ganado 2,7 millones en su temporada debut en la NBA. Los años 2027-28 y 2028-29 quedarán a decisión de los Boston Celtics, con un tercer año estimado en 3 millones y un posible cuarto año que podría alcanzar los 3,5 millones.

Boston Celtics buscará reinar de nuevo en la NBA

Se prevé que proyectos importantes como los Detroit Pistons y los New York Knicks continúen su desarrollo, pero los Boston Celtics, pese a la ausencia de Tatum, seguirán en la lucha por recuperar el puesto de mejor franquicia de la Conferencia Este. Aunque solo requieren algunos ajustes menores, con opción de elegir pick en primera ronda (Henry Veesaar, que coincidió con Hugo en el Real Madrid, es una opción), se esperan movimientos significativos durante el verano por parte de equipos como los Philadelphia 76ers, Miami Heat, Atlanta Hawks y Brooklyn Nets, sin olvidar la gran incógnita sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo en los Bucks.

Jordi Fernandez on Hugo González: "He didn't have the minutes, as a fan, that we expected with Real Madrid, but we all knew that with the Spanish national team, with all the unders, he was a difference maker." 🇪🇸



"He belongs at this level." pic.twitter.com/fpZKnVk5no — Bobby Manning (@RealBobManning) November 18, 2025

Joe Mazzulla renovó su contrato durante el verano, y su binomio con Brad Stevens parece destinado a mantenerse en Boston por varios años más. Ambos representan figuras clave en el presente y futuro de Hugo González: Stevens tuvo un papel decisivo en la elección del madrileño en el Draft de la NBA 2025, mientras que Mazzulla, natural de Rhode Island, le ha otorgado un rol secundario pero relevante durante su temporada de novato. El objetivo compartido es claro: volver a conquistar el título de la NBA y sumar uno más al logrado en 2024.

Hugo González quiere unirse a Drake Maye como estrellas emergentes en Boston

Boston se ha consolidado como una de las principales ciudades deportivas de Estados Unidos, con franquicias legendarias como los Celtics en la NBA, los Red Sox en la MLB, los Bruins en la NHL y los New England Patriots en la NFL. Aunque la histórica era de Tom Brady, Rob Gronkowski y Bill Belichick quedó atrás, la franquicia ha iniciado una nueva etapa con Drake Maye como quarterback, tras ser seleccionado como pick 3 en el Draft de 2024.

El mariscal oriundo de Huntersville se ha establecido como la gran estrella deportiva de Boston, acompañado por figuras como Alex Bregman, Tyler Bertuzzi y el futbolista Andrew Farrell, sin olvidar Tatum & Brown, mientras que Hugo González, por ahora a la distancia, busca convertirse en una de las futuras luminarias de la principal ciudad de Massachusetts.