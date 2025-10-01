Tras un verano de cambios, los Boston Celtics 2025-26 encaran una nueva temporada con muchas caras nuevas. Joe Mazzulla, Brad Stevens y varios jugadores afrontan un curso marcado por la renovación, después de un 2024 en el que Boston inició el trainning camp como vigente campeón y máximo favorito al título. En apenas unos meses, las expectativas en la franquicia han dado un giro y un español quiere hacerse hueco en la rotación de Boston Celtics.

Hugo González ya viste de Boston Celtics

Elegido en el puesto 28 del último Draft de la NBA, Hugo González vivió su primer Media Day con los Celtics en una temporada que promete ser apasionante para el joven español. Instalado en Massachusetts desde julio, el ex del Real Madrid habló de su proceso de adaptación: “Es distinto al baloncesto europeo, requiere tiempo, no son solo dos o tres semanas. Intento acortarlo lo máximo posible. Estoy en un buen camino, aunque siempre hay algo que aprender. Conozco más la cultura y descubro Boston, no solo como franquicia, sino también como ciudad”.

Training Camp Day One ✅ pic.twitter.com/Okn7RMOLta — Boston Celtics (@celtics) September 30, 2025

En la rueda de prensa inicial, Hugo González se pronunció sobre la posibilidad de dividir su inicio de temporada entre los Boston Celtics y los Maine Celtics de la G League: “Cualquier plan que tengan estará bien“, afirmó. “Solo sigo las instrucciones que me dan. Lo importante es que siempre sean honestos conmigo y, sea cual sea el plan, por ahora será siempre positivo”.

“El Real Madrid es la mejor academia para los jóvenes”

El verano de los Boston Celtics estuvo marcado por los cambios en el roster de Mazzulla, la expectativa de ver antes de tiempo a Jayson Tatum en acción y la posibilidad de arrancar con un quinteto formado por Pritchard, White, Brown, Boucher y Queta, mientras se espera definir el rol que tendrá Hugo González en el equipo.

Selfie antes de la nueva temporada check



-Hugo (not hiugo) pic.twitter.com/ftocvJgtYV — Boston Celtics (@celtics) September 29, 2025

A sus 19 años, cumplirá 20 el 5 de febrero, es uno de los jugadores más jóvenes de toda la NBA, y dará inicio a su andadura en Celtics como pieza de banquillo junto a Scheierman, Hauser, Garza o Minott. Entre sus declaraciones durante su primer día oficial, Hugo González lanzó un mensaje claro: “La mejor academia es el Real Madrid“, recordó el canterano blanco. “Cómo te enseñan a jugar, cómo te construyen como persona más que como jugador es algo que estoy muy contento con la decisión que mis padres tomaron por mí. Estoy súper agradecido por ellos porque lo fueron todo para mí desde que tenía 10 años”.