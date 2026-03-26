Con una defensa de hierro que neutraliza especialmente a Jaylen Brown, el Thunder firma un primer cuarto de calidad. Los titulares y los suplentes responden, las pérdidas de balón son bien aprovechadas y se consiguen canastas fáciles cerca del aro. En el lado de los Celtics, la falta de acierto, especialmente desde el triple, duele mucho ante una defensa que apenas concede nada (31-20).

Boston toma el control

La respuesta de Boston llega por fin en el segundo cuarto, con un Jayson Tatum que se multiplica y algunas banderillas de Derrick White y Payton Pritchard. La diferencia se reduce progresivamente, aunque Shai Gilgeous-Alexander está ahí para evitar que la casa de OKC se derrumbe por completo. La intensidad es máxima, parece que estamos en playoffs, y son los campeones vigentes quienes mantienen el mando por la mínima, a pesar de toda la agresividad de los locales, que juegan muy pequeños (53-49).

Con el paso de los minutos, se nota que los Celtics están tomando la medida a los visitantes. Cada vez más agresivo, Jaylen Brown arranca sus puntos en la línea, permitiéndose un mate brutal en el tráfico, casi al mismo tiempo que el póster de Neemias Queta sobre Chet Holmgren, y el Thunder pierde su ventaja. Shai Gilgeous-Alexander hace su partido con aparente facilidad, pero está más solo y la diferencia en el porcentaje de triples también va cambiando poco a poco el panorama (88-83).

Jaylen Brown does a celly that will probably get him fined after dunking on Jaylin Williams.



WOW 🤯 pic.twitter.com/Quhx6qtvse — SM Highlights (@SMHighlights1) March 26, 2026

Los Celtics aguantan y mandan un mensaje

A imagen del sorprendente Baylor Scheierman, Boston está machacando a Oklahoma City solo con su energía y sus triples. La diferencia crece seriamente, con Neemias Queta, Payton Pritchard, Sam Hauser, Jayson Tatum y Jaylen Brown relevándose a la perfección en un TD Garden en llamas. Shai Gilgeous-Alexander lanza sus últimas fuerzas en la batalla provocando faltas, pero Jaylen Brown le responde en el mismo registro, prueba de que el duelo es áspero y disputado.

Al final, incluso sacudidos y amenazados por los campeones, que se acercan a dos posesiones, los Celtics tienen respuesta para todo y aguantan gracias a una penetración de Jaylen Brown y los tiros libres de Derrick White, enviando de paso un serio mensaje al resto de la liga (119-109).

NEEMIAS QUETAAAAAAAA!



Watch the big man running back in defense faster than Chet Holmgren for the block in transition, SHESH!



On the other end, the Celtics are finally able to get an open shot at the rim.



Timeout in Boston, 14-7 for the Thunder. pic.twitter.com/sdHX4lSeNA — Azad (@azmatlanba) March 25, 2026

Lo más destacado

Boston debe ser tomado en serio. Se les auguraba una temporada de transición, pero estos Celtics son, a tres semanas de los playoffs, candidatos al título cada vez más creíbles. Liderados por un Jaylen Brown siempre ejemplar y bien respaldados por un colectivo tan nutrido como eficaz, con Nikola Vucevic todavía sin aparecer, los C’s tienen todos los ingredientes necesarios para un posible título en junio. Las victorias se acumulan, pero la autoridad mostrada en los tres últimos cuartos ha terminado de convencer a los escépticos: sí, los hombres de Joe Mazzulla seguirán siendo peligrosos en primavera.

Fin de racha para OKC. Vencedor de Boston hace dos semanas, el Thunder debe esta vez reconocer la derrota en el choque de la noche, perdiendo por primera vez en marzo y por primera vez en 12 partidos. Con Chet Holmgren y Jalen Williams en dificultades, Shai Gilgeous-Alexander echó demasiado de menos el apoyo de los suyos, aunque el banquillo supo ser valioso, con un Lu Dort por una vez acertado. En cambio, fue el acierto desde el triple de los Celtics y su dominio interior, en el rebote y en las segundas oportunidades, lo que perjudicó con demasiada frecuencia a los campeones vigentes a partir del segundo cuarto.