El Juego 2 arranca como el primero. Los Suns pierden cinco balones y el Thunder los castiga. Un arrebato de Shai Gilgeous-Alexander (37 puntos, 9 asistencias, 5 rebotes) da nueve puntos de ventaja a Oklahoma City (25-16). Los hombres de Jordan Ott no se hunden, sin embargo. Su defensa sube el tono y, en la estela del dúo Dillon Brooks (30 puntos)-Collin Gillespie, cierran el primer cuarto con un 13-5 (30-29).

Holmgren y SGA aplastan a los Suns en el tercer cuarto

La apisonadora del Thunder vuelve a ponerse en marcha rápidamente. Jalen Williams (19 puntos) toma el relevo del MVP, anotando 13 puntos en el segundo cuarto, y la defensa de OKC sigue aterrorizando a los Suns. La diferencia llega a +11 (62-51), y hacen falta todos los esfuerzos de Jalen Green (21 puntos, 7 pérdidas de balón) y Devin Booker (22 puntos, 6 pérdidas de balón) para limitar los daños (65-57).

26 points. 5 triples.



Dillon Brooks is FEELING IT in Oklahoma City 🎯 pic.twitter.com/OrL4oPgAxq — NBA (@NBA) April 23, 2026

El campeón vigente clava el clavo a la vuelta de los vestuarios. En la estela de un Chet Holmgren (19 puntos, 8 rebotes, 4 tapones) omnipresente en ambos lados de la cancha, hunden la cabeza de los Suns bajo el agua. El pívot encadena cuatro tapones en menos de dos minutos, castiga a Phoenix desde lejos y cerca del aro, y el Thunder se dispara (92-75). Gilgeous-Alexander sigue su estela y OKC cierra el período con +23 (100-77).

Los Suns se acercan, pero el Thunder cierra la puerta

Los jugadores del Thunder bajan la guardia y trece puntos de Dillon Brooks lideran un 20-4 que acerca a Phoenix a -10 con cuatro minutos por jugar (110-100). Un triple de Ajay Mitchell (14 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias) y luego de Luguentz Dort cierran la puerta en las narices de los Suns. Oklahoma City se convierte en el sexto equipo de la historia en ganar diez partidos consecutivos de primera ronda.

Another postseason game.

Another spectacular SGA performance!



37 PTS I 9 AST I 5 REB I 2 STL



OKC secures a 2-0 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google ⚡️



Game 3: Saturday, 3:30pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/YAzKaioMBw — NBA (@NBA) April 23, 2026

Lo más destacado

Shai Gilgeous-Alexander y Dillon Brooks se miden las fuerzas. 37 puntos para el MVP, 30 puntos para el alero de los Suns, los dos compañeros en la selección canadiense no se soltaron en toda la noche. Ambos terminaron el partido con más del 50% de acierto. Si tal actuación es habitual para Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks anotó 13 de sus 30 puntos en el último cuarto para intentar un robo que finalmente no tuvo lugar.

Jalen Williams no levanta cabeza. Tras anotar 19 puntos con 7/8 en tiros en la primera mitad, Jalen Williams tuvo que abandonar a sus compañeros antes del final del tercer cuarto por una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda. Williams solo ha jugado 33 partidos esta temporada, en gran parte por la misma lesión en la otra pierna. Si el Thunder probablemente no necesitará a Jalen Williams para eliminar a Phoenix, es una temporada negra para el alero All-Star.

Los Suns siguen perdiendo demasiados balones. Tras perder 17 balones en el primer partido, 11 más que OKC, los Suns lo hicieron aún peor esta noche. Desperdiciaron 21 posesiones que generaron 22 puntos para el Thunder. Jalen Green perdió 7 de sus 21 balones. Ha sido un problema recurrente para Phoenix ante Oklahoma City esta temporada, y les costará hacer esta serie competitiva si siguen así.