Tras el festival de Victor Wembanyama en el Game 3, los Wolves tenían la obligación de ganar para no verse con la espalda contra la pared. Los Spurs comenzaron bien el partido, impulsados por su acierto desde el perímetro. Para contrarrestarlo, Anthony Edwards (36 puntos, 13/22 en tiro, 3/5 en triples) asumió el mando. El “franchise player” de los Wolves anotó 11 de los primeros 18 puntos de su equipo.

🏆 SUNDAY'S FINAL SCORES 🏆



Anthony Edwards drops 36 (16 in the fourth quarter) as the Minnesota Timberwolves tie the series 2-2, in the NBA Playoffs presented by @Google!



Naz Reid: 15 PTS, 9 REB

Jaden McDaniels: 14 PTS, 6 REB

Rudy Gobert: 11 PTS, 13 REB



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Minnesota aprovechó también los numerosos balones perdidos de los texanos para ponerse por delante con un triple de Mike Conley (23-21). Tras su complicado Game 3, Julius Randle también aportó su granito de arena con un tiro lejano ante Victor Wembanyama (4 puntos, 4 rebotes). Para cerrar el primer cuarto, el ala-pívot encontró a Mike Conley, que disparó desde el perímetro (34-30).

La expulsión de Wembanyama lo cambia todo

Nada más comenzar el segundo cuarto, llegó el punto de inflexión del partido. Tras una canasta de Carter Bryant, Victor Wembanyama capturó el rebote ofensivo y golpeó con el codo en la cara a Naz Reid. El francés fue expulsado de inmediato. Los Wolves aprovecharon la ausencia del mejor defensor del año para atacar el aro y ampliar la ventaja (52-43). Antes del descanso, Jaden McDaniels se impuso a Keldon Johnson y Minnesota se fue al vestuario con seis puntos de ventaja (60-54).

🟥 Première EXPULSION en carrière de Victor Wembanyama.. au pire moment



🐺 Les Spurs ont résisté de leur mieux sans lui, mais sont tombés : 2-2 face aux Wolves !



🐜 « On a capitalisé sur l’expulsion de Wemby » Anthony Edwards



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Los Spurs arrancaron el tercer cuarto con un parcial de 10-2 para ponerse por delante gracias a una canasta de Devin Vassell. Los exteriores de San Antonio estiraron la diferencia: Stephon Castle (20 puntos, 6 rebotes) y Dylan Harper (24 puntos, 7 rebotes) anotaron sendos “2+1” antes de que el rookie de los Spurs sumara un tiro de media distancia (74-68).

Los Wolves, por su parte, se encontraron repetidamente con Luke Kornet. Los hombres de Chris Finch lograron recortar parte de su desventaja con dos triples de Terrence Shannon Jr., pero llegaron al último cuarto todavía por detrás en cuatro puntos (84-80).

Gobert decide en los últimos minutos

En el cuarto período, Anthony Edwards tomó las riendas. “Ant” anotó diez puntos en cinco minutos antes de que Julius Randle pusiera por delante a los Wolves con un triple. De’Aaron Fox (24 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias) respondió de inmediato (99-98). En los últimos tres minutos, Rudy Gobert (11 puntos, 13 rebotes) se elevó sobre Luke Kornet y fue secundado por Anthony Edwards, también ante el interior de San Antonio (105-101).

ANT SCORED 16 OF HIS 36 IN THE FOURTH.



Went 6/8 from the floor and played all 12 minutes 💯@Timberwolves take Game 4 at home! pic.twitter.com/mSnP2V6nfv — NBA (@NBA) May 11, 2026

El francés siguió sumando, asistido por Julius Randle, y Naz Reid cerró el partido con dos puntos en la pintura para que los Wolves se impusieran 114-109 e igualaran la serie.

Lo más destacado

¡Wembanyama expulsado! Zarandeado desde el inicio de la serie, la frustración fue en aumento en el lado de Victor Wembanyama. El punto de no retorno llegó al principio del segundo cuarto: al capturar un rebote ofensivo tras un fallo de Carter Bryant, Jaden McDaniels intentó arrebatarle el balón, el francés se giró y golpeó con el codo en la cara a Naz Reid. El pívot galo fue expulsado de inmediato, aunque le costó entender la sanción.

Los Spurs se aferran al partido. Sin Victor Wembanyama, San Antonio tuvo que replantear su esquema. Pese a ir por detrás en el momento de la expulsión, los texanos se apoyaron en sus exteriores para mantenerse en el partido. Stephon Castle y Dylan Harper aportaron 24 puntos cada uno y le permitieron a San Antonio tomar ventaja en el tercer cuarto. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron neutralizados por Anthony Edwards.

Edwards remonta, Gobert cierra. Cuando iban por detrás, los Wolves borraron rápidamente el déficit. Desde el inicio del cuarto período, Anthony Edwards se encendió y sumó diez puntos en cinco minutos. Minnesota acabó pasándose por delante y ambos equipos se intercambiaron golpes. La última palabra la tuvo Rudy Gobert: en los tres últimos minutos, el francés convirtió un “2+1” y añadió un mate para dar seis puntos de ventaja a su equipo. En el rebote fue dominante y cerró el partido con 11 puntos y 13 rebotes. Minnesota regresa a San Antonio con la oportunidad de conseguir un punto de partido.