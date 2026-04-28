El único «sweep» de la primera ronda de los playoffs de 2026 se ha producido en Phoenix. Liderado por los 31 puntos de Shai Gilgeous-Alexander y los dobles-dobles de Chet Holmgren (24 puntos y 12 rebotes) e Isaiah Hartenstein (18 puntos y 12 rebotes), el Thunder no tuvo dificultades para imponerse por segunda vez consecutiva en la cancha de los Suns (122-131), pese a la ausencia de Jalen Williams.

🏆 MONDAY'S FINAL SCORES 🏆



SGA steers the @okcthunder to a series-clinching victory in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Chet Holmgren: 24 PTS, 12 REB, 2 STL

Ajay Mitchell: 22 PTS, 6 AST, 4 3PM

Isaiah Hartenstein: 18 PTS, 12 REB



Round 2: Will face winner of… https://t.co/hwsp5P5Mdl pic.twitter.com/G9TP0407sk — NBA (@NBA) April 28, 2026

Los Suns, encabezados por un cuarteto de jugadores con 20 o más puntos (Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks y Collin Gillespie), trataron de plantar batalla, pero en ningún momento dieron la sensación de poder incomodar al campeón vigente en este encuentro. Habrían necesitado ser capaces de molestar al engrasado ataque de OKC para hacer dudar al Thunder; no fue el caso.

Al descanso, ambos equipos exhibían, por cierto, una soberbia forma ofensiva, lanzando con más de un 62% de acierto (67-75). Solo Devin Booker, atascado en 2 puntos con un 0/3 en tiros y cinco pérdidas, todavía no participaba del festín. Algo que se corrigió rápidamente en los minutos posteriores, ya que el líder de los Suns se despertó en el tercer cuarto, consiguiendo a duras penas zafarse de la presión de Lu Dort.

Los Suns nunca consiguieron meter ritmo al partido

El problema para los Suns es que el Thunder siempre encontró la manera de responder. Tras la primera canasta convertida por Booker en el partido, «SGA» replicó al instante también desde la media distancia. Sobre todo, los Suns adolecían en ocasiones de falta de seriedad defensiva, como en aquel rebote ofensivo de Isaiah Hartenstein capturado… tras su propio fallo desde la línea de tiros libres, lo que devolvió al interior de OKC al tiro libre.

SGA STARRED IN THE SERIES-CLINCHER!



⛈️ 31 PTS

⛈️ 8 AST



Thunder advance to Round 2.

Will play winner of HOU/LAL. pic.twitter.com/QwsHf96jsu — NBA (@NBA) April 28, 2026

Pese a ello, el Mortgage Matchup Center vibró (¡por fin!) durante unos minutos al ver a su equipo firmar un parcial de 8-0 al final del periodo, gracias a una muy buena secuencia de Booker, que coincidió con el paso por el banquillo de los dos gigantes titulares del Thunder. Al lograr imprimir algo más de ritmo, Phoenix volvió a situarse por debajo de la barrera de los diez puntos y exhibió una buena dinámica para el inicio del último cuarto (98-106).

Insuficiente, sin embargo, para poner en jaque el nivel de control mostrado por el campeón. Jalen Green encontró en varias ocasiones el camino del aro en penetración, pero Ajay Mitchell también le respondió desde la media distancia. Después, «SGA» realizó un buen trabajo de fijación para encontrar a Cason Wallace en la esquina y los visitantes volvieron a tomar distancias (106-120) a pocos minutos del final. A partir de ahí, no se vieron más inquietados.

Lo que hay que retener

Tan cerca, tan lejos. Este encuentro tenía toda la pinta del partido de «descolgado» por parte de los Suns, pero estos no fueron en ningún momento capaces de pisar el acelerador. Entre los equipos más imprecisos (41,6%) desde el inicio de los playoffs, Phoenix ha firmado su actuación ofensiva más completa de la serie. Pero sin más paradas, incluida la de impedir que el Thunder llegara a la línea de tiros libres (30 frente a 16 a favor de OKC), los Suns no podían imponerse.

Los «bigs» del Thunder dominaron. Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein estuvieron acertados en ataque y soltaron pocos rebotes por el camino. Acaban con un impacto muy positivo en el marcador, mientras que el buen pasaje de los Suns en el tercer cuarto coincidió con su paso por el banquillo. Unos Suns que, sobre la base de este partido, esta serie e incluso esta temporada, podrían verse tentados de reforzarse en la zona este verano, ya que el peligro proviene casi exclusivamente de las líneas exteriores en su caso.

La reacción de Ajay Mitchell. Pese a su 5/20 en el partido anterior, el escolta-base conservó la confianza de Mark Daigneault al mantenerse en el cinco titular para este Game 4. Una confianza recompensada, ya que firmó un partido de buena factura con 22 puntos con un 7/16 en tiros, 6 asistencias y 4 rebotes. Y con un alto «usage rate» para estabilizar el ataque del Thunder en juego de posición. Su +27 cuando estuvo en pista dice mucho.