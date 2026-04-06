El escenario era casi perfecto en este domingo de Pascua en San Francisco. Esperado como el mesías por un Chase Center lleno de fieles, Stephen Curry efectuó su regreso a la cancha tras 27 partidos de ausencia. Una resurrección simbólica que podría haber terminado con un nuevo golpe de gracia. Autor de 29 puntos en 26 minutos de juego, Curry tuvo una bola de partido inesperada que falló ante una buena defensa de Houston.

“Cuando está aquí, somos nosotros de nuevo”

El resultado del partido era sin embargo secundario para unos Warriors condenados a terminar décimos en la Conferencia Oeste. La energía en la sala era diferente. La del vestuario y del banquillo también. “Simplemente puedes sentirlo”, decía Steve Kerr tras el partido. “Cuando está aquí, somos nosotros de nuevo, su ritmo es nuestro ritmo.”

Desde su calentamiento, el base All-Star recibió una ovación de un Chase Center ya bien lleno. Curry parecía algo nervioso, fallando más tiros de lo habitual. Su impaciencia también era palpable en el primer cuarto. Saliendo desde el banquillo por limitación de minutos a 24, Stephen Curry entró en juego con cinco minutos por disputar en el primer cuarto, fallando tres de sus cuatro tiros.

Despite the loss, Steph was electric in his return!



🏀 29 PTS

🏀 4 AST

🏀 5 3PM pic.twitter.com/0NClieHfMD — NBA (@NBA) April 6, 2026

“Salir desde el banquillo requiere un tiempo de adaptación. Hay que mantenerse listo física y mentalmente cuando el entrenador te llama. La primera entrada fue difícil”, confirma el interesado. “Mi segunda entrada fue mucho mejor. En el segundo cuarto sentí que encontraba mi ritmo y después todo fue encadenándose.” Añadió 7 puntos en ese segundo período con 3/6 en tiros, luego 11 en el tercer cuarto con 4/6 para responder a Kevin Durant, y finalmente 8 puntos con 3/5 en los últimos siete minutos del partido.

Stephen y Seth reunidos por primera vez en la NBA

Esta es la buena noticia para Golden State. Tras más de dos meses de baja, Stephen Curry no pareció oxidado. Jugó como sabe hacerlo: corriendo sin cesar, disparando desde cualquier lugar y atacando el aro cuando se presentaba una apertura.

"I'M BACK."



Steph (21 PTS) swishes the 3 and proclaims his return! pic.twitter.com/SiZa7ZkgaY — NBA (@NBA) April 6, 2026

“Es difícil creer que se haya perdido tantos partidos”, bromeaba Ime Udoka tras el encuentro. “Encontró su ritmo bastante rápido después del primer cuarto. Y su presencia en la cancha pone mucha presión sobre tu defensa. Hay que defender a un nivel superior y con una concentración diferente cuando está ahí.”

Para redondear la noche, fue la primera vez que los hermanos Curry coincidieron en la cancha bajo la misma camiseta en la NBA. ¡Una primera vez como compañeros desde el instituto! Le quedan ahora cuatro partidos a Golden State para prepararse para el play-in y seguir estableciendo su rotación con su estrella de vuelta en el equipo.

“Habríamos querido que la victoria estuviera ahí, pero nos dimos una oportunidad”, decía Curry. “Ahora hay que encadenar para llegar al play-in listos para competir. Me gustó la forma en que respondimos esta noche.”