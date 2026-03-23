Stephen Curry, 38 años recién cumplidos, nunca ha jugado en otro lugar que no sean los Warriors. Sin embargo, desde hace varios años hay quienes adorarían verlo jugar con los Hornets. Una franquicia especial a sus ojos y en su corazón: jugó en el instituto y en la universidad en Carolina del Norte, y su padre, Dell Curry, tuvo el honor de ver su camiseta retirada por Charlotte esta semana.

“Hay que mantener siempre las opciones abiertas”

Fue precisamente al margen de esa ceremonia, a la que asistió con toda su familia, donde Stephen Curry fue invitado una vez más a hablar de una potencial aventura futura con los Hornets.

“Hay que mantener siempre las opciones abiertas”, respondió en la televisión local. “Sé lo que significa que te retiren la camiseta. Es inmortalizado y nadie debería poder tocarlo. Pero estoy seguro de que él podría hacer una pequeña excepción, si la situación llegara a darse…”

The Curry family in attendance for Dell's jersey retirement ❤️ pic.twitter.com/KXTDAN83mK — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 19, 2026

No es la primera vez que Stephen Curry deja en cierto modo la puerta abierta a una salida de Golden State hacia Charlotte.

El lugar perfecto para cerrar el círculo

Ya en 2014, el base explicaba: “Es difícil quitarse esa idea de la cabeza, porque el nombre de los Hornets significa mucho en mi familia. […] Siempre lo he pensado. ¿Quién no querría jugar ante los aficionados y la familia que lo vieron crecer? Charlotte es importante para mí. Nunca me abandonará.“

En 2022, Stephen Curry admitía seguir queriendo formar parte de la lista de jugadores de un solo equipo, sin ocultar su amor por los Hornets y por la ciudad de Charlotte.

There is “hope” within the Warriors that Stephen Curry will return in the “next couple of weeks,” per @NickFriedell pic.twitter.com/KQfyrrfvx4 — NBA Base (@TheNBABase) March 21, 2026

“Nunca hubo un interés real en jugar para otro equipo. Pero la curiosidad de saber qué se sentiría jugar en tu ciudad, vivir en Charlotte, instalarte allí… Uno lo piensa, claro. […] Si puedo jugar con los Warriors toda mi carrera y formar parte de esos jugadores que tuvieron mucho éxito con un solo equipo… Esa lista es bastante corta. Pero también está la curiosidad que me hace pensar: ‘¿Qué se sentiría llevar el número 30 en Charlotte como mi papá?'”

¿Se atreverá a dar el paso?

Vista la dinámica de los Hornets, donde Kon Knueppel, Brandon Miller, LaMelo Ball y Moussa Diabaté están haciendo ruido, y la de los Warriors, donde la ventana de título se cierra cada vez más por el envejecimiento y las lesiones de los veteranos, Stephen Curry podría permitirse un último placer dejando California por Carolina del Norte.

¿Se atreverá a dar el paso? El doble MVP sigue bajo contrato con los “Dubs” hasta 2027, cuando cumplirá 39 años, y declaraba recientemente que no veía “ninguna situación en la que salir a buscar un anillo en otro lugar” que no fuera Golden State.