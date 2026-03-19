Tras los 36 puntos en el primer duelo de la semana entre los dos equipos, Luka Doncic fue a más. En la victoria de los Lakers en Houston, el esloveno firmó una línea de estadísticas de alto nivel: 40 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes. Pero hay más que contar que simplemente dar los números de su actuación.

Un espectador como motivación extra

Para empezar, al inicio del partido, el ex de Dallas tuvo un encontronazo con un espectador del Toyota Center, con miradas y palabras. Hasta el punto de hablarle durante el juego, justo después de robar un balón.

Whoever this fan is that got Luka TURNT UP gotta get kicked out the arena 😭😭 pic.twitter.com/VV8y5iI3Xt — Hater Report (@HaterReport) March 19, 2026

“No sé. Decía barbaridades”, comenta cuando le preguntan por el contenido de las palabras de su “rival” de la noche. “Le hablé en inglés para asegurarme de que entendiera lo que le estaba diciendo.”

Los Rockets entendieron bien el mensaje. En el “money time”, Luka Doncic brilló con asistencias para Rui Hachimura y LeBron James, y luego con canastas propias, incluidos dos triples. El último sobre Jabari Smith Jr. fue especialmente demoledor para Houston.

“Una demostración en los últimos instantes”

“Hizo una demostración en los últimos instantes”, admira JJ Redick. “En aislamiento ante Alperen Sengun, tomó las decisiones correctas en ataque en cada posesión, ya fuera para él o para sus compañeros. Luka Doncic fue fantástico.”

En la racha positiva de los Lakers —siete victorias consecutivas— el All-Star está siendo monumental: 38,1 puntos, 9,1 rebotes y 8 asistencias de promedio, con porcentajes excelentes: 48% en tiros de campo y 40% en triples. “Cuando ganamos, todo se vuelve más fácil. Ganar es agradable. Nuestra forma de jugar es muy divertida. Y eso es lo que hacemos, ganar y disfrutar”, concluye el héroe de la noche.