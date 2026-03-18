A pesar de haber caído en la carrera al MVP de la NBA, Luka Doncic no deja de mejorar sus números, contribuyendo de forma determinante a la racha de seis victorias consecutivas que los Los Angeles Lakers lograron el lunes por la noche al vencer a los Houston Rockets.

Los promedios de Luka Doncic

Con un partido de 51 puntos ante los Chicago Bulls el 12 de marzo incluido, Luka Doncic ha alcanzado un promedio de casi 40 puntos y 10 rebotes por partido a lo largo de las seis victorias consecutivas de los Lakers. El esloveno suma 37,8 puntos, 9,2 rebotes y 7,7 asistencias por encuentro, además de un alto acierto en los tiros de perímetro, con una media de 5,5 triples anotados por partido.

"THAT'S ABSURD FROM LUKA DONČIĆ."



Stop on a dime.

Step back.

Knock it down.



34 points for Luka as the Lakers lead Houston entering the 4Q… tap in below! pic.twitter.com/lzhwxGF5xr — NBA (@NBA) March 17, 2026

Curiosamente, el momento coincide con su peor posición en la carrera al MVP. Al inicio de esta racha, Doncic cayó del tercer al sexto puesto. La semana siguiente subió hasta el cuarto, que es la actualización más reciente, aunque llegó a ocupar el segundo puesto.

Por delante del astro de los Lakers se encuentran Nikola Jokic, Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander. Los dos últimos lideran a sus equipos en las dos mejores campañas de la Conferencia Oeste hasta el momento. Los Lakers tienen la tercera, aunque muy igualada con la de los Nuggets.

¿Qué le falta a Doncic para ser MVP?

Ni siquiera liderar la liga en promedio de puntos desde el inicio de la temporada 2025-26 ha bastado para que Doncic alcance lo más alto de la carrera al MVP. Con solo 14 partidos regulares por disputar, su media es de 32,9 puntos por partido, y eso dice mucho sobre el criterio del premio: no solo cuenta el juego ofensivo.

Basketball looks effortless for the Lakers’ Luka Doncic. 6th straight game scoring 30+ points.

pic.twitter.com/xcSZIHq5qZ — Frenchy (@FrenchyBam) March 17, 2026

La diferencia entre el trío y Doncic reside en el impacto defensivo de cada uno en su respectivo equipo. Mientras los Lakers aún intentan ajustar su zona interior con tres piezas mucho más efectivas en ataque, las otras franquicias ven a sus principales estrellas contribuir activamente en defensa, generando un impacto directo en sus compañeros.

Luka sabe jugar en defensa, tanto que fue seleccionado para el Defensive Team de la EuroBasket en 2025, pero el juego de los Lakers ha sido diseñado en torno a su explosión ofensiva, de modo que otros jugadores, como Marcus Smart, asuman la responsabilidad de proteger el perímetro.