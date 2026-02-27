Shai Gilgeous-Alexander sigue siendo el favorito al trofeo de MVP, tanto en la prensa estadounidense como en las casas de apuestas. La cuota del líder de Oklahoma City es de 1.8 contra solo 4.1 para Nikola Jokic.

Jokic solo puede faltar a un partido más

Es que el pívot de los Nuggets ya perdió muchos partidos (16) y ya solo tiene derecho a un “comodín” en el marco del límite de los 65 partidos para ser elegible a los trofeos de final de temporada.

Por su lado, “SGA” todavía tiene derecho a seis “comodines” pero cuidado, porque el patrón de OKC todavía está en la enfermería…

Shai Gilgeous-Alexander has been cleared to return after missing the last nine games due to an abdominal strain.



He is not on OKC’s injury report for tomorrow’s game vs. Nuggets on ESPN and the ESPN App.



(Via @BannedMacMahon) pic.twitter.com/PlZ9BXOFhe — SportsCenter (@SportsCenter) February 26, 2026

Suficiente para permitir que la cuota de Cade Cunningham suba seriamente ya que ahora pisa los talones a Nikola Jokic con 5.5 gracias especialmente al hecho de que perdió pocos partidos, y que tiene muy buenas posibilidades de ser él elegible.

Doncic con margen estrecho

Hay que decir que otros candidatos al trofeo de MVP también están bajo la amenaza del límite de los 65 partidos, Victor Wembanyama teniendo solo cuatro bonus. ¿Por qué cuatro, cuando ya perdió 14 partidos y debería tener solo tres “comodines” en su manga ya que no se puede faltar a más de 17 encuentros? Porque con la final de la NBA Cup, los Spurs van a jugar 83 partidos esta temporada, aunque este encuentro ante los Knicks no es tomado en cuenta en la clasificación final. ¡El francés tiene un “súper comodín”!

No es el caso de Luka Doncic, que solo tiene derecho a cinco “comodines” con los Lakers de aquí al final de la temporada regular.