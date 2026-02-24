Mientras que ya tiene cuatro medallas de oro olímpicas alrededor del cuello (2012, 2016, 2021 y 2024) y que es literalmente el mejor anotador olímpico de la historia de Team USA, Kevin Durant no cuenta con detenerse ahí…

Durant desmiente la idea de “última danza”

A los 37 años, el alero de los Rockets asegura que nunca vio los Juegos Olímpicos de París como el final de la historia. “Son ustedes, los medios, quienes imaginaron eso”, explica directamente a ESPN. “¿De dónde viene esta historia de última danza? No dije que no jugaría (en Los Angeles en 2028). LeBron dijo que no jugaría. No escucharon eso de mi parte o de la de Steph (Curry)”.

El base sin embargo no se ve ahí. A la inversa de Kevin Durant entonces, a condición por supuesto de estar en forma.

Kevin Durant says he wants to play in 2028 Sumer Olympics https://t.co/NXS0tN2mTM pic.twitter.com/2DELbH8X1n — New York Post (@nypost) February 23, 2026

“No quiero ser seleccionado únicamente por mi antigüedad”

“Por supuesto que quiero estar”, continúa Kevin Durant. “Me encantaría, pero debo permanecer en la cima de mi arte. Quiero ser eficiente en la cancha y dar ganas a Grant (Hill) y a quienes toman las decisiones de seleccionarme en el equipo. No quiero ser seleccionado únicamente por mi antigüedad. Quiero todavía probar que puedo ayudar al equipo a ganar. Hoy, sí, creo que todavía puedo presentar mi candidatura”.

Suficiente también para probar que Estados Unidos permanece en la cima de la jerarquía mundial en términos de baloncesto.

I’ll never get tired of Kevin Durant’s pull up 3s 🐐 pic.twitter.com/hxwjLPiFMm — 𝘚𝘵𝘶𝘯𝘯𝘢☆ (@Stunna999_) February 24, 2026

“Simplemente no me gustan todas las discusiones sobre el estilo estadounidense en oposición al estilo europeo en el enfoque del juego”, desarrolla Kevin Durant. “Todo lo que escucho es: ‘El AAU (el circuito de secundaria del baloncesto en Estados Unidos) destruye el juego, los europeos hacen las cosas bien mientras que los estadounidenses las hacen mal’. Es cualquier cosa. Puedo leer entre líneas: es un ataque contra los negros estadounidenses. Controlamos este deporte y están hartos de que lo controlemos. ‘¿Francia llega?’ ¿En serio? Los vencimos completamente”.