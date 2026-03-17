Los Lakers encadenaron su sexta victoria consecutiva al imponerse 100-92 en la cancha de los Rockets, al término de un partido intenso y muy disputado, marcado por numerosos cambios de tendencia y 13 cambios de liderato en el marcador.

Un tercer cuarto decisivo

Desde el inicio, el partido se juega a un ritmo elevado. LeBron James y Luka Doncic toman rápidamente las riendas del lado de los Lakers, mientras que Jabari Smith Jr. y Clint Capela responden por Houston. Los dos equipos muestran un gran acierto desde el campo en los primeros minutos, y Los Ángeles se pone brevemente por delante tras un primer parcial liderado por un Doncic ya muy activo.

El primer cuarto se mantiene igualado. Kevin Durant empieza a encontrar su ritmo ofensivo, mientras que Rui Hachimura aporta energía desde el banquillo. A pesar de ello, los Rockets se mantienen al acecho y aprovechan un buen pasaje de Reed Sheppard para quedarse a una posesión: 29-28.

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Luka Dončić scores 30+ for the 6th game in a row, and the @Lakers win their 6th straight!



LeBron James: 18 PTS, 5 AST, 2 STL

Austin Reaves: 15 PTS, 5 AST, 4 STL https://t.co/jrOY5KghkK pic.twitter.com/GkZ91eUccN — NBA (@NBA) March 17, 2026

En el segundo cuarto, Austin Reaves se muestra agresivo cerca del aro, pero Houston va ganando intensidad. Kevin Durant, junto a Dorian Finney-Smith y Smith Jr., contribuyen a cambiar el momentum, y los texanos toman ventaja en un tramo final de la primera mitad muy disputado. En el descanso, los Lakers van por detrás: 57-51.

A la vuelta de los vestuarios, Houston mantiene el ritmo, con Amen Thompson como referencia. Pero Los Ángeles reacciona progresivamente. LeBron mantiene a flote a su equipo antes de que Doncic se encienda. El esloveno encadena canasta tras canasta, incluidos dos triples consecutivos al final del tercer cuarto, que permiten a los Lakers ponerse por delante. Un enorme parcial de 23-7 da la vuelta por completo a la dinámica, y los californianos afrontan el último cuarto con una pequeña ventaja: 83-80.

Ayton, decisivo en el tramo final

El cuarto cuarto se convierte en una batalla defensiva. Los dos equipos acumulan pérdidas de balón y tiros fallados, hasta el punto de sumar solo 12 puntos entre ambos en los primeros ocho minutos. Houston aprovecha para volver a empatar e incluso ponerse brevemente por delante, con un parcial de 8-0.

AUSTIN REAVES LOB TO LEBRON 🤯🔥



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Pero los Lakers aguantan. A pesar de un apagón ofensivo de varios minutos, su defensa provoca numerosas pérdidas de balón —24 en total para Houston—. Como ha ocurrido en varios de los últimos partidos, Deandre Ayton desbloquea la situación con una canasta importante, antes de que Doncic devuelva la ventaja a los suyos.

En el tramo final, la experiencia marca la diferencia. Marcus Smart anota un triple crucial con un pase de LeBron a dos minutos del final, dando aire a los Lakers (94-90). Ayton encadena entonces dos canastas decisivas que amplían la diferencia a menos de un minuto del final. Una intercepción de Reaves seguida de un mate de LeBron sella definitivamente el encuentro: 100-92.

Luka.

LeBron.

Smart.

Bullseye.



The Lakers close the game on a 14-4 run, win their 6th straight, and improve to an NBA-best 19-6 in clutch games this season! pic.twitter.com/C4zC32FBgV — NBA (@NBA) March 17, 2026

Lo más destacado

Regularidad. Elegido Jugador de la Semana, Doncic termina con 36 puntos y firma su sexto partido consecutivo por encima de los 30 puntos. En este período, promedia 37,8 puntos por partido. Algo nunca visto en los Lakers desde Kobe Bryant en la temporada 2011-12.

Sacrificio. Los Lakers han encontrado la fórmula con un LeBron James (18 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias) en rol de lugarteniente. El “King” deja que el juego llegue a él y guarda lo mejor para el final, ya sea encontrando a Marcus Smart para el triple que hunde la moral de los Rockets o yendo al mate para sentenciar la victoria.

Decisivo. Muy igualados en la clasificación, los dos equipos se vuelven a ver las caras el miércoles, en la misma cancha. Por ahora, ambos equipos están 1-1 en la temporada, y el “tie-breaker” está en juego.